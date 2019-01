Pečečnik še ni obupal nad gradnjo Bežigrajskega športnega parka

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec je decembra v pogovoru za Delo povedal: "Plečnikov stadion je najbolj pereče vprašanje, ki ga želim rešiti v svojem drugem mandatu. To je sramota za vse, za kulturno dediščino, državo in mesto."

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec je decembra v pogovoru za Delo povedal: "Plečnikov stadion je najbolj pereče vprašanje, ki ga želim rešiti v svojem drugem mandatu. To je sramota za vse, za kulturno dediščino, državo in mesto." Foto: Vid Ponikvar

Potem ko je agenciji za okolje (Arso) poslal izjavo o umiku svoje vloge iz postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja za gradnjo Bežigrajskega športnega parka (BŠP), je investitor Joc Pečečnik pri ministrstvu za okolje in prostor vložil zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, so navedli na ministrstvu.

Kot so zapisali, je Pečečnik oz. družba BŠP, ki jo je ustanovil skupaj z ljubljansko občino in Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS), zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja podala 20. decembra. Ministrstvo postopek vodi v skladu z določbami prenovljenega gradbenega zakona, ki je začel veljati lani. Gre za integralni postopek, v katerem sta združena postopek presoje vplivov na okolje in postopek izdaje gradbenega dovoljenja.

Kako je bilo področje urejeno do zdaj?

V dozdajšnji ureditvi je morala agencija za okolje na zahtevo investitorja najprej izvesti samostojen postopek presoje vplivov na okolje po določbah zakona o varstvu okolja, ki se je končal z izdajo okoljevarstvenega soglasja.

Soglasje je bil samostojen akt, zoper katerega je bilo mogoče vložiti pravno sredstvo, njegova pravnomočnost pa je bila pogoj za vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, za katero je bila pristojna bodisi upravna enota bodisi okoljsko ministrstvo, če je šlo za t. i. objekte državnega pomena.

Pečečnik je na dopustu v tujini, zato se na prošnje za komentar ne odziva. Foto: Vid Ponikvar

Zdaj je za vse objekte z vplivi na okolje oziroma integralne postopke pristojno ministrstvo, z integracijo postopkov pa ne prihaja več do podvajanja dokumentacije in procesnih dejanj. Kot so zapisali na ministrstvu, zakon določa tudi rok za izdajo gradbenega dovoljenja pet mesecev od vložitve popolne zahteve, pri čemer rok ne teče v času pridobivanja mnenj in javne razprave.

Pečečnik je na dopustu v tujini, zato se na prošnje za komentar ne odziva. Prav tako se niso odzvali na OKS.

Gabrovec: Plečnikov stadion je najbolj pereče vprašanje

Je pa predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec decembra v pogovoru za Delo povedal: "Plečnikov stadion je najbolj pereče vprašanje, ki ga želim rešiti v svojem drugem mandatu. To je sramota za vse, za kulturno dediščino, državo in mesto. Desetletna agonija nedovoljene gradnje, tudi zdaj, ko je prilagojena vsem okoljevarstvenim standardom, je postala škodljiva. V tem mandatu moramo to zgodbo rešiti tako ali drugače, tudi z zadnjim dejanjem, da se kot solastniki deleža v Bežigrajskem športnem parku tega rešimo."

Tedaj je tudi razkril, kakšne posledice bi za OKS lahko imel propad projekta: "Izgubili bi polovico društvenega sklada, slabitev bi znašala okoli 2,5 milijona evrov, to bi bila težava za OKS, v tekočem letu bi izkazali negativno poslovanje, kar bi bila velika ovira za vse razpise."

Janković prepričan, da Pečečnik ostaja pri projektu

Ljubljanski župan Zoran Janković je medtem danes v izjavi za medije povedal, da je prepričan, da Pečečnik ostaja pri projektu in da se Civilna pobuda za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki, ki je v četrtek sporočila novico, da je družba BŠP umaknila vlogo iz postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja za gradnjo BŠP, prehitro veseli. Ob tem je tudi izrazil obžalovanje, da nekateri že deset let zaustavljajo projekt BŠP.