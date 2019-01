Se Joc Pečečnik umika iz projekta Bežigrajski športni park?

"Projektu poleg prebivalcev nasprotujejo tudi strokovnjaki"

"Razumemo, da umik vloge iz postopka pomeni, da je tudi investitor spoznal, da projekt na lokaciji Plečnikovega stadiona ni sprejemljiv, saj bi poleg prevelikih okoljskih obremenjevanj pomenil tudi uničenje Plečnikove dediščine. Projektu namreč že leta poleg prebivalcev nasprotujejo številni slovenski in tuji strokovnjaki ter kulturne ustanove in združenja," so pojasnili v izjavi za javnost in dodali:

"Obenem upamo, da to končno pomeni tudi iskanje nove rešitve, ki bo omogočila spomeniško ustrezno obnovo Plečnikovega stadiona v izvirni obliki, takšni, kot nam ga je zapustil avtor, ter trajno vrnitev obnovljenega spomenika v javno uporabo Ljubljančanom in obiskovalcem za rekreativne namene, turistične oglede in tako dalje."

Foto: Vid Ponikvar

Glavnega investitorja in direktorja družbe Bežigrajski športni park Joca Pečečnika smo poklicali za komentar, vendar se na naš klic še ni odzval. Poleg Pečečnika, sicer enega najbogatejših Slovencev, sta lastnika družbe še Mestna občina Ljubljana (Mol) in Olimpijski komite Slovenije. Tudi njihova pojasnila še čakamo.