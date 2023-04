Otrok zagnal avtomobil in trčil v drugega otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Fotografija je simbolična.

Kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock

V občini Metlika se je v soboto na dvorišču stanovanjske hiše zgodila nesreča, ko je otrok zagnal avtomobil in pri premiku trčil v drugega otroka, ki je stal pred vozilom. Poškodovani otrok je v bolnišnici, a k sreči ni življenjsko ogrožen.

Metliške policiste so v soboto okoli 19.30 obvestili, da se je zgodila nesreča v naselju Rosalnice.

Policisti in kriminalisti so zbrali vse informacije o dogodku, opravili ogled in zasegli avtomobil.

"Reševalci so poškodovanega otroka oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po prvih informacijah ni v smrtni nevarnosti," so še sporočili z novomeške policijske uprave.