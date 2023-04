Presenečenje: iz ZDA v Evropo tudi “nekaj” teh vozil

Ford je električno različico poltovornjaka F-150 lani predstavil v ZDA in z njim so na trgu, kjer so poltovornjaki izjemno priljubljeni, naleteli na veliko zanimanje trga. Do tega naj bi prišlo tudi na Norveškem, vodilnem evropskem trgu za električna vozila. Norveška namerava do leta 2025 povsem elektrificirati svoj trg novih osebnih in lahkih gospodarskih vozil.

Ford bo prav zato v Skandinavijo poslal številčno omejeno serijo vozila F-150 lightning. Na voljo bo le ena izvedba in tudi le ena barva. Ostale podrobnosti za zdaj niso znane.

Cena prek 100 tisočakov

Izjema je le cena, ki bo stala 111.500 ameriških dolarjev oziroma 102 tisoč evrov. To je na prime okrog 20 tisoč evrov več kot v Evropi stane nekoliko manjši ranger raptor. V ZDA znaša izhodiščna cena za F-150 lightning 78 tisoč dolarjev.

Fordov električni poltovornjak ima baterijo kapacitete 98 kilovatnih ur, dva elektromotorja pa zagotavljata štirikolesni pogon, 458 “konjev” in 1.050 njutonmetrov navora. Za delo na terenu je mogoče na vozilo priklopiti tudi zunanje porabnike z močjo do 2,3 kilovata. Doseg po WLTP ni znan, v ZDA po standardu EPA znaša do 386 kilometrov.