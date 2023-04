Kitajci pred Evropo: bo politika zaščitila domače tovarne?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajske znamke načrtujejo širitev v Evropo, ki jo narekuje ohlajanje domačega trga in tudi manjši dobički ob vse ostrejših cenovnih pogojih. Ob tem pa v Evropi pričakujejo tudi politične ukrepe, ki bi prodor lahko upočasnili.

Kitajske avtomobilske znamke bi se morale pripraviti na zaščitniško politiko Evrope, je opozoril ustanovitelj znamke Nio William Li. Spregovoril je na okrogli mizi med avtomobilsko razstavo v Šanghaju, ki je s številnimi razkritimi novostmi - medtem ko je Evropa izgubila tradicionalno razstavo v Ženevi - pokazala na pomen tako kitajskega trga kot tudi njihove industrije.

HiPhi je najbolje prodajana kitajska premijska znamka. Z razkritjem modela Y so napovedali širitev na druge trge, med temi bo tudi Evropa. Foto: HiPhi

Proizvodnja avtomobilov na Kitajskem je 20 odstotkov cenejša, zato tudi ugodnejše cene

Kitajci imajo prednost v nižjih proizvodnih stroških in naprednih programskih rešitvah, vse več znamk pa zdaj postopno prihaja ali napoveduje prihod v Evropo. Li pričakuje, da bo evropska politika zaščitila domače proizvajalce z različnimi dajatvami. Take je za električne avtomobile iz Kitajske že dvignila Turčija, ki je tudi sama ustanovila lastno znamko električnih avtomobilov. Proizvodnja avtomobilov na Kitajskem je okrog 20 odstotkov cenejša kot v Evropi in ZDA, je pokazal primer Tesline tovarne v Šanghaju.

Kitajci v Evropi vidijo dodaten potencialni trg, na drugi strani znamke kot so Tesla, Dacia in BMW proizvajajo električne avtomobile na Kitajskem in jih nato prodajajo v Evropi.

Tavares: Evropski politiki morajo najti odgovor

“Ko bo izvoz v Evropo rastel, se bodo prav gotovo zgodile zaščitniške politike. To ni dobro za globalni razvoj trajnostne mobilnosti, a obenem je treba spoštovati, da lahok vsaka država sprejme določene ukrepe in zaščiti domača podjetja,” je v Šanghaju povedal Li.

Pred meseci je bil na temo Kitajske in Evrope že zelo jasen Carlos Tavares, predsednik Stellantisa. Če politiki v Evropi ne najdejo pravega odgovora, se nam obeta zelo trda borba, je Tavares dejal za nemški Automobilwoche.

Nio je sicer premijska znamka, ki se šele postavlja na noge. Trenutno imajo v ponudbi šest modelov, letos jih bodo razkrili še dodatnih pet. V načrtu je tudi cenejša električna kombilimuzina, ki jo bodo izdelovali na Kitajskem in jo prodajali v Evropo.

Zeekr je znamka Geelyja z odkritimi evropskimi ambicijami. Foto: Zeekr

MG-jev električni roadster za evropske ceste. MG praznuje stoletnico, a zdaj je v lasti kitajske družbe SAIC. Foto: MG Motors