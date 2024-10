"Otroci morajo občutiti tudi žalost, tako se razvijajo in postajajo močnejši"

Dr. Gordon Neufeld Foto: Fundacija Novak Djoković

To so besede dr. Gordona Neufelda, svetovnega strokovnjaka za zgodnji otroški razvoj, ki bo 15. oktobra ob 18. uri predaval v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. V Slovenijo prihaja na pobudo Fundacije Novaka Đokovića, ki jo vodi žena teniškega asa Novaka Đokovića Jelena Đoković.

"Več prostora ko damo otroški vznemirjenosti, manj prostora zavzame, a otroci morajo čutiti tudi žalost," dodaja dr. Neufeld. Tako se razvijajo, tako napredujejo, postajajo odpornejši in močnejši. Odpornost se gradi iz spoznanja otrokovih možganov, da je otrok preživel, čeprav ni dobil, kar je želel.

Dr. Gordon Neufeld, vodilni svetovni strokovnjak na področju zgodnjega razvoja, soavtor knjižne uspešnice Otroci nas potrebujejo in mentor slovitega dr. Gaborja Matéja, ki ga je slovenska javnost spoznala lani, na predavanje v Cankarjevem domu prihaja tudi po zaslugi Fundacije Novaka Đokovića.

Dr. Gordon Neufeld že več kot 40 let kot klinični psiholog dela z otroki, mladostniki ter njihovimi starši in skrbniki. Zadnji dve desetletji je posvetil ustvarjanju tečajev za starše in učitelje v okviru spletnega izobraževalnega Inštituta Neufeld, s poslanstvom staršem približati koncept navezanosti in razložiti, kako ta vpliva na gradnjo odnosov.

Pogovori o starševstvu z dr. Neufeldom Ali je lahko otrok hkrati navezan na starše, učitelje in vrstnike, kako je kultura vplivala na nerazumevanje navezanosti in kaj se zgodi, ko gredo naši otroci v naročje vrstnikov – o tem bo govorilo predavanje dr. Gordona Neufelda, ki bo 15. oktobra 2024 ob 18. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Vstopnico si zagotovite prek eventim.si ali cd-cc.si.



Foto: Fundacija Novak Djoković

Naročnik oglasnega sporočila je Fundacija Novak Đoković.