Osebna asistenca pomeni neodvisno življenje #video

"Brez osebne asistence življenje ni več življenje, ampak je vegetiranje." To so besede Martine Piskač, ki jo invalidski voziček spremlja od otroštva, osebno asistenco pa uporablja že 25 let. Prav po njeni zaslugi lahko tudi sama živi neodvisno življenje. Gre za pravico in možnost, da hendikepirana oseba živi tako kot kdorkoli drug, da se odloča o vseh stvareh v svojem življenju, da med drugim izbere, kje in s kom bo živela, da prevzame odgovornost za svoje odločitve in da ima možnost vključevanja v vse življenjske dejavnosti.