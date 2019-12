Opozorilo: močne padavine bodo zajele vso Slovenijo, poplavljalo bo obalo #animacija

Današnja sobota bo oblačna in deževna. Po podatkih Agencije za okolje (Arso) bo v večjem delu države predvidoma padlo od 30 do 70 litrov dežja na kvadratni meter, zato je Arso za danes in nedeljo razglasil oranžno stopnjo ogroženosti zaradi možnosti poplav na obali.

Danes bo oblačno, padavine se bodo postopno razširile proti vzhodu. Vmes bodo močnejši nalivi, lahko tudi zagrmi. Po poročanju, naj bi v večjem delu države predvidoma padlo od 30 do 70 litrov dežja na kvadratni meter, nastajali bodo krajevni nalivi.

Na območju Julijskih Alp se bo meja sneženja popoldne spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Temperature se bodo gibale od 10 do 16, na severozahodu od 2 do 6 stopinj Celzija, poroča Agencija za okolje (Arso).

V današnjem dnevu lahko po napovedih Arsa močneje porastejo hudourniški vodotoki, predvsem v hribovitem svetu severne Primorske, Gorenjske, Koroške in Notranjske. Vse od danes pa do ponedeljka bo na izpostavljenih pobočjih v severozahodnem delu države - predvsem v visokogorju Julijskih Alp velika verjetnost proženja snežnih plazov, saj snežna odeja ni stabilna, še opozarja Arso.



Tudi gladina morja bo v prihodnjih dneh povišana. Danes med 4. in 8. uro ter v nedeljo med 5. in 9. uro lahko morje poplavi nižje dele obale.

Tudi jutri bo deževno

Čeprav bo dež v noči na nedeljo prenehal, od severa se bo tudi delno zjasnilo, bo predvsem v krajih na zahodu Slovenije ponovno pričelo deževati. Padavinska celica se bo že v popoldanskih urah razširila nad večji del države. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, na severu okoli 0, na Primorskem bomo namerili okoli 10 stopinj Celzija.

Meja sneženja bo na nadmorski višini med 800 in 1200 metov. Zapihal bo veter severnih smeri. Popoldanske temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

V noči na ponedeljek bodo padavine povsod ponehale. V ponedeljek in torek bo deloma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po kotlinah megla.

Stanje voda po Sloveniji:



V noči na soboto so se začele razlivati najprej reke na severozahodu Slovenije, čez dan pa tudi drugod po državi, zlasti v zahodni, južni, jugozahodni in osrednji Sloveniji, v vzhodni Sloveniji pa zlasti reke s povirjem na Pohorju. Predvsem v hribovitih predelih osrednje, severne in zahodne Slovenije lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki. Posamezne reke na omenjenih območjih lahko poplavijo. Kraška polja bodo ojezerjena. V noči na nedeljo bodo reke prehodno nekoliko upadle, v nedeljo čez dan pa ponovno narasle. V nedeljo se lahko razlijejo ali poplavijo tudi reke v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji.