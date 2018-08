Okoljsko ministrstvo išče rešitev za odpadno embalažo

Ministrstvo za okolje in prostor bo poiskalo "čimprejšnjo rešitev" za težavo kopičenja odpadne embalaže v centrih za ravnanje z odpadki. Nova rešitev bo potrebna, potem ko je ministrstvo ugodilo pritožbam družb Recikel, Dinos, Slopak in Gorenje Surovina ter odpravilo odločbe agencije za okolje o spremenjenih okoljevarstvenih dovoljenjih.

Agencija RS za okolje (Arso) je junija spremenila okoljevarstvena dovoljenja, s katerimi je družbam dovolila opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadno embalažo. Dovoljenje so spremenili petim družbam, izjema je bil le Interseroh, v primeru tega je ministrstvo čakalo na odločitev upravnega sodišča v zvezi s primerom iz lanskega leta.

Ministrstvo bo poiskalo ''čimprejšnjo rešitev''

Z novimi okoljevarstvenimi dovoljenji je Arso podjetjem naložil pobiranje vse odpadne embalaže. "Upoštevanje posodobljenega okoljevarstvenega dovoljenja bi posledično rešilo tudi težave z odpadno embalažo pri zbiralcih," so spomnili danes.

Družbe za ravnanje z odpadno embalažo so trdile, da je takšna sprememba okoljevarstvenega dovoljenja nezakonita. Zato so se štiri nanjo pritožile, izjema je le družba Embakom.

Ministrstvo za okolje in prostor je potrdilo, da je ugodilo pritožbam družb Recikel, Dinos, Slopak in Gorenje Surovina ter odpravilo odločbe Arsa, s katerimi je agencija spremenila okoljevarstvena dovoljenja po uradni dolžnosti. Ministrstvo je pritožbam ugodilo in zadeve vrnilo v ponovni postopek, ker Arso v postopkih za spremembo ni upošteval določb zakona o varstvu okolja.

V skladu s tem zakonom bi Arso moral pred spremembo okoljevarstvenega soglasja obvestiti pristojno okoljsko inšpekcijo, da ta opravi inšpekcijski pregled pri družbah za ravnanje z odpadno embalažo, pripravi ustrezno poročilo in mu ga pošlje v 30 dneh, Arso pa nato postopek nadaljuje in konča glede na izsledke iz poročila, so pojasnili. Arso bo tako v ponovnem postopku zaprosil Inšpektorat RS za okolje in prostor za izvedbo izrednega inšpekcijskega pregleda in nadaljeval postopek.

Kot so še napovedali na okoljskem ministrstvu, bo Arso v vseh odprtih postopkih, tudi v primeru Interseroha, odločal v najkrajšem mogočem času. Ministrstvo pa bo proučilo razmere in poiskalo "čimprejšnjo rešitev".

V avgustu kar štiri tisoč ton nakopičene odpadne embalaže

Ministrstvo za okolje in prostor je z novimi okoljevarstvenimi dovoljenji reševalo razmere, v katerih so se na dvoriščih centrov za ravnanje z odpadki kopičile tone odpadne embalaže. Sredi avgusta je bilo v šestih regijskih centrih, povezanih v Združenje centrov za ravnanje z odpadki Slovenije, nakopičenih približno štiri tisoč ton odpadne embalaže.

Družbe za ravnanje z odpadno embalažo, teh je v Sloveniji šest, in ministrstvo se ne strinjajo o tem, koliko pobrane odpadne embalaže morajo družbe prevzemati. Medtem ko družbe trdijo, da so dolžne poskrbeti le toliko embalaže, za kolikor so jim uporabniki plačali embalažnine, jim je ministrstvo z novimi okoljevarstvenimi dovoljenji naložilo prevzemanje vse embalaže.

Med dvema ognjema so ujeti centri za ravnanje z odpadki. V Združenja centrov za ravnanje z odpadki Slovenije so povedali, da po odpravi novih okoljevarstvenih dovoljenj spet pričakujejo povečanje količin neodpeljane odpadne embalaže. Pri tem opozarjajo na visoka tveganja, med drugim požarno, sanitarno ter tveganje za zdravje ljudi in živali.

V združenju se že več mesecev zavzemajo za interventni odvoz nakopičene odpadne embalaže. "Časa za spreminjanje zakonodaje in izvajanje postopkov zdaj ni, še enkrat opozarjamo, da je treba odpadke iz začasnih skladišč nemudoma odpeljati," so poudarili danes.