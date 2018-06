Na Žalah se kopičijo smeti, odvoz odpadnih sveč je prepočasen #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija se spopada s povečanimi količinami odpadne embalaže. Ker so te večje od kvot, ki jih odvažajo podjetja za reciklažo, je odvoz nekaterih vrst smeti ponekod že ustavljen. Do konca leta naj bi se na improviziranih deponijah komunalnih podjetij zato lahko nabralo kar 40 tisoč ton embalažnih smeti.

Podjetja pri nas odpadne embalaže nočejo odvažati, ker jim za to nihče ne plača, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV. Njihovi edini financerji so velika podjetja, ki letno pridelajo več kot 15 ton embalaže, medtem ko manjšim podjetjem - takšnih je več kot polovica - odvoza ni treba plačati.

Na Žalah na odvoz že en mesec čaka 600 kubičnih metrov odpadnih sveč. "Po zakonu in uredbi bi morali imeti 105 kubičnih metrov odpadne embalaže. Težava je, da imamo 140 kubičnih metrov odpadkov na pokopališču v zabojnikih, 400 kubičnih metrov odpadkov pa leži na kupu," pojasnjuje direktor javnega podjetja Žale Robert Martinčič.

Odpeljejo zgolj četrtino odpadne embalaže, preostanka pa ne

Kupi sveč sicer ne povzročajo smradu, vendar je zaradi tega zelo povečana požarna ogroženost, ne nazadnje pa na vozilih svoj davek pusti tudi stopljeni vosek. Ko pristojno podjetje končno pride po sveče, ne odpelje vseh.

"Odpeljejo samo četrtino, pa še to ne vedno. Zato pravim, da je praktično polovica odpadkov še od leta 2013. Polovico nekako odpeljejo, polovica pa stalno ostaja," pojasnjuje Martinčič.

Po njegovih besedah je glavna težava v tem, da je na trgu preprosto več sveč, kot jih je uradno evidentiranih. Ker družbe odvažajo samo toliko odpadkov, kot so primorane po zakonu, se sveče kopičijo. "Mi dobesedno prosjačimo za vsak odvoz. Letos so jih opravili šest, to je povprečno en odvoz na mesec. Naenkrat odpeljejo dvanajst ton, kar je absolutno premalo," je razložil Martinčič.

Inšpekcijo so že večkrat opozorili na problem, a se ni odzvala

Javno podjetje Žale ima 18 pokopališč, na sedemnajstih za odvoz poskrbi Snaga, na ljubljanskih Žalah pa za to poskrbijo sami. Če za odpadle sveče kmalu ne najdejo prostora, jim grozi do deset tisoč evrov kazni.

Inšpekcijo so na problem opozorili že večkrat, vendar je ta ostala neodzivna. Rešitve tako za zdaj še nimajo, bojijo pa se, kaj se bo zgodilo, ko bo prostora za odpadne sveče zmanjkalo, so še poročali na Planet TV.