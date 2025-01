Na Žalah predlagajo novo podražitev

Trenutne cene oziroma višina grobnine na pokopališčih na območju Mestne občine Ljubljana veljajo od 1. januarja 2024, o novih cenah pa bodo ljubljanski svetniki odločali na seji, ki bo 3. februarja.

Kolikšne so in kolikšne bodo cene?

Trenutno Ljubljančani za enojni grob plačujejo 43,7 evra grobnine na leto, po novem pa bodo morali odšteti 50,3 evra. Grobnina za žarni grob trenutno stane 26,3 evra, po zvišanju pa bo stala 30,2 evra, navaja Dnevnik. Dvignile se bodo tudi grobnine za otroški grob, grobnice z do štirimi prostori, grobnice z več kot štirimi prostori, za prostor za anonimni pokop ali raztros pepela, za povečane grobove in za prostor za napisno ploščo.

Kaj vključuje cena in zakaj podražitev?

Grobnina, ki predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališče dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba, je prihodek, ki je namenjen vzdrževanju pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav. Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc, pojasnjujejo v predlogu podražitve.

Javno podjetje Žale je v letu 2023 imelo okoli 1,42 milijona evrov izgube, lani pa okoli 1,68 milijona evrov. Če se cene ne bodo zvišale, bo letos primanjkljaj še višji.