Bale sena sredi travnika v resnici bale smeti

Na Študi pri Domžalah so se pred dnevi na travniku tik ob bioplinarni začele kopičiti bale sena. Številni krajani iz bližnjih vasi so sprva mislili, da gre za pridnega kmeta, a kmalu ugotovili, da je lastnik znano podjetje za predelovanje odpadkov Publikus, v balah pa stisnjene smeti.

"Ko smo ugotovili, da je poleg treh parcel, ki jih pred kratkim prek DUTB od Farm Ihan odkupil Publikus, podjetje od zasebnega lastnika kupilo tudi to kmetijsko zemljišče, sem šel pogledat, za kaj gre, in videl zgolj bale sena, kar se mi ni zdelo sporno, res pa je, da si jih nisem ogledal čisto od blizu. Nato pa se je v ponedeljek razširila novica, da v balah sploh ni seno, temveč so smeti," je povedal Borut Ernestl, prebivalec bližnjih vasi in prostovoljni gasilec tamkajšnjega društva.

Isti večer so organizirali sestanek krajanov, ustanovili so civilno iniciativo. Od predsednice krajevne skupnosti so zahtevali, da jih obvesti, kaj se dogaja, a ker o tem niso vedeli ničesar, je v torek s tem seznanila podžupanjo.

"Ko smradu iz bioplinarne ni bilo več, se je do naselij razširil smrad bal. Te namreč zelo smrdijo. Še posebno ob lepem vremenu in ko zapiha v pravo smer. Zaradi bioplinarne in čistilne naprave smo vajeni vsega, to pa nas je zdaj kar presenetilo," je povedala Bojana Žugec, ki prav tako živi v bližnjih naseljih.

"Ko so inšpektorji preverjali smrad iz bioplinarne, so pogledali tudi bale. Zgodba se je tudi zato začela razvijati. Ugotovili smo, da je tu predvidena deponija. To pomeni, da bi šlo za celo deponijo, kjer bi bilo vse naloženo na velik kup in niti ne želimo pomisliti, kaj bi bilo, če pride do samovžiga ali požiga," je zaskrbljen Ernestl, ki je skupaj z Jožetom Narobetom ustanovil civilno iniciativo. Foto: Civilna iniciativa

Publikus namerava zgraditi sežigalnico odpadkov

"Številni so že klicali na Publikus, a se jim je javljal zgolj avtomatski odzivnik. Izvedeli smo, da naj bi bila to začasna rešitev za eno ali dve leti, se pa pojavljajo govorice, da naj bi za to lokacijo pridobivali dovoljenje, da bi tu zgradili sežigalnico odpadkov," pravi Ernestl.

Podjetje Publikus zanika, da bi na mestu, kjer so trenutno bale z odpadki, nameravali zgraditi sežigalnico, so pa v izjavi za javnost navedli, da so zemljišče kupili z namenom bodoče gradnje gospodarske infrastrukture, a konkretna investicija še ni zasnovana, zato so želeli zemljišče izkoristiti za potrebe začasnega skladiščenja bal lahke frakcije.

Podjetje v obvestilu za javnost sicer navaja natanko določeno in zgolj eno parcelo, na kateri so trenutno odpadki. Hkrati so potrdili, da so se odločili vložiti sredstva v gradnjo termičnega objekta, ki pa se "ga ne bo na zgoraj navedeni lokaciji", niso pa zapisali, da lokacija objekta ne bo v tem območju oziroma v tej občini, kjer naj bi od Farm Ihan v tem obdobju kupili še druga zemljišča.

Podjetje smo prosili za dodatno pojasnilo in jih vprašali, ali nameravajo sežigalnico graditi v tej občini, predstavnik Gregor Kranjec nam je v telefonskem pogovoru zagotovil, da ne.

Odpadki v balah lahko zagorijo

Naselja so od lokacije oddaljena okoli dvesto metrov, zato prebivalce upravičeno skrbi, kaj se dogaja v njihovi neposredni bližini. Zgolj čez cesto namreč stoji Petrolova bioplinarna in v neposredni bližini je tudi čistilna naprava.

"Tu je predvsem težava v vročini, ker so odpadki zaviti v folijo, nihče pa natanko ne ve, kaj vse je vmes. Hitro se lahko zgodi samovžig. Bolj nas skrbi to, da so bale popolnoma nezavarovane. Okrog ni nobene ograje, do bal je kadarkoli omogočen prost dostop, strah nas je nove ekološke katastrofe. Kolikor smo spremljali po medijih, ima Publikus težave, kjerkoli se pojavi. V njihovem obratu na Suhadolah se je samovžig zgodil že dvakrat," je povedal Ernestl, ki je tudi prostovoljni gasilec. Ponoči so postavili požarno stražo.

"Trenutno je tu od 500 do 700 bal, prostor pa je primeren za do 20.000 bal," je povedal Borut Ernestl, ki vodi civilno iniciativo. Foto: Civilna iniciativa

Samovžig skrbi vse, razen podjetje, ki je odpadke pripeljalo

"V tem trenutku je največja naša bojazen sežig ali samovžig. Danes sem odredil požarno stražo, ki jo bodo pod odredbo opravljala naša prostovoljna gasilska društva in bo tam podnevi in ponoči. Za zdaj so prenehali voziti bale, seveda pa nas najbolj zanima, kdaj jih bodo odpeljali. Na terenu je naša občinska inšpekcija, govorili smo tudi s policijo, da bodo prišli na oglede," pojasnjuje domžalski župan Tomi Dragar.

"Ponovno poudarjamo, da gre za popolnoma inerten, nenevaren material, ki je z vidika preprečevanja kakršnih koli morebitnih emisij v okolje še dodatno ovit v folijo. S tem so v celoti preprečeni stik padavinskih voda z odpadki in posledično nastanek izcednih voda, izhajanje morebitnih emisij vonjav v okolje in raznašanje odpadkov v okolje zaradi vetra. Morebitno možnost samovžiga lahko zaradi strukture materiala popolnoma izključimo. Bale smo nameravali na omenjeni parceli zgolj začasno skladiščiti za čas do njihove dokončne energetske izrabe," so zapisali v obvestilu za javnost.

Na naše vprašanje, ali se jim zdijo odpadki dovolj dobro zavarovani in ali jih nameravajo še dodatno zavarovati, so nam odgovorili, da bodo počakali na odločitve inšpekcije in nato, če se bo izkazala potreba po ogradi, to tudi postavili.

"Dejstvo pa je, da je v bližini tudi bioplinarna, ki jo Petrol zapira. Ker je v njej trenutno zelo malo produkcije, tudi tamkajšnje usedline zelo smrdijo. Čeprav oni trdijo, da ne, so okoljski inšpektorji ugotovili, da del smradu prihaja tudi od tam," težave s smradom, ki se širi po okolici komentira župan Toni Dragar. Foto: STA

"So eno od podjetij, ki izvaja dejavnost, ki ni najbolj prijazna za okolico in krajane. Kupili so zemljišče in na njem imajo namen nekaj graditi, za kar mi še ne vemo, saj nimajo še nobenega soglasja in upam, da tudi ne bodo gradili. Rekli so nam, da naj to ne bi bila sežigalnica, temveč naj bi šlo to nekam proti Dolenjski oziroma bodo vložili v objekt, ki pa ga ne bo na tej lokaciji," je domžalski župan Toni Dragar povzel, kar naj bi jim povedali v Publikusu.

"To naj bi bilo začasno, dokler jim ne uspe tega prodati oziroma izvoziti. Navajajo zaprtje trga, podražitve, imajo več obrazložitev, a trdijo, da to ni nič hudega, mi pa tega ne sprejemamo. Sodelavci so šli pogledat, videti je zelo grdo. Niso le navadne bale, to je plastika, stisnjena svinjarija. Neoprana embalaža ima zelo neprijeten vonj," pravi Dragar.

Župan proti odpadkom v okolici tudi z drugimi ukrepi

Na most, po katerem pelje dovozna pot, so postavili znak za omejitev, ki prepoveduje dostop vozilom, težjim od tone in pol, saj tega dolgoročno ne bo zdržal. Dovozna pot je namreč ena od večjih težav dovoza odpadkov, saj ozke vaške ulice tesno ob hišah niso primerne za 30-tonske priklopnike in v primeru, da zadeve ni mogoče urediti drugače, bi se občina poslužila tudi omejitve prevoza po teh cestah.

Po uredbi o odpadkih bi lahko podjetje, teoretično in ob vseh dovoljenjih in varnostnih ukrepih, ki bi jih morali za to imeti, na nekem območju odpadke skladiščilo največ 12 mesecev.

"Varnostnih ukrepov ni, niti nimajo okoljskega dovoljenja in primernega dostopa. Preprosto bo treba preprečiti dovoz. Če bodo spoštovali dogovor in en bodo več dovažali, bo v redu, sicer imamo pripravljenih tudi še nekaj ukrepov. Ključne so ceste, požarna straža in inšpektorji. Bil je prisoten tudi kmetijski inšpektor in čakamo njihove odločitve. Jutri prideta še okoljski in požarni inšpektor," je povedal župan.

Županu je še posebno všeč, kako so vsi stopili skupaj. Meni, da so se prebivalci toliko hitreje odzvali zato, ker je Publikusu v skladišču v bližnjih Suhadolah že dvakrat gorelo, tudi pred nedavnim, in ob tem nihče ni vedel, ali je šlo za samovžig ali požig.

Če ne bo šlo drugače, bodo tovornjakom preprečili dovoz, pravi župan Toni dragar. Dovozna pot namreč ni primerna za težke tovornjake, vodi po ozkih ulicah skozi vasi in čez most, ki takšne obremenitve ne bo zdržal. Foto: Civilna iniciativa