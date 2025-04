Tako bi lahko izgledale Domžale

"Predmet natečaja je ureditev javnih odprtih in zelenih površin, ki bodo programsko namenjene parku, trgu, tržnici in prireditvenim dejavnostim," so za Siol.net pojasnili na Občini Domžale, ki jo vodi županja Renata Kosec.

Namen ureditve je vzpostavitev prostora za vsakodnevne dejavnosti in aktivnosti širše lokalne skupnosti ter obiskovalcev, ureditev parkiranja na terenu, dolgoročno se bodo po napovedih parkirna mesta zagotovila v podzemni garažni hiši.

Glede podrobne časovnice in finančnega načrta na domžalski občini še ne odgovarjajo, naj pa bi bila oblikovana v naslednjih korakih. Prve naj bi bile v prvi fazi urejene zelene površine, za katere bodo predvidoma kandidirali tudi za pridobitev evropskih sredstev.

Prvo nagrajeno rešitev so pripravili MA Arhitekti d. o. o., Katja Aljaž, Matej Mejak, Janez Flerin, Kolektiv Tektonika, Nejc Florjanc, Filipa Valenčić. Domžale naj bi zgledale tako:

Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije