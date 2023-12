Organizacija nad hrvaško podjetje: "Zahtevamo takojšnjo odstranitev"

Potopljena plinska ploščad v Jadranskem morju ne ogroža okolja, so dan po Greenpeaceovem protestu, na katerem so ti pozvali k takojšnji odstranitvi ploščadi, sporočili iz družbe Ina. Okoli nje se je razvil morski habitat, z odstranitvijo pa bi bil ta življenjski prostor uničen, so dodali. Ina bo sicer izvedla novo študijo o okoljskih vplivih potopljene ploščadi.

S ploščadi Ivana D, ki je zaradi obrabljenosti materialov in slabo zvarjenih spojev potonila decembra 2020, so po zagotovilih hrvaškega energetskega podjetja odstranili vse snovi, ki bi lahko povzročile onesnaženje, vrtina pa je bila konec junija letos trajno sanirana in je skladna z najvišji strokovnimi standardi.

Se spomnite, ko se je v jadranskem morju leta 2020 izgubila plinska ploščad? Leto in pol pozneje še vedno leži na dnu Jadrana.



Aktivisti-potapljači so zdaj odkrili, da razbitina pušča!



Več: https://t.co/cTp5Waa5CT

"Na lokaciji je ostala le jeklena konstrukcija ploščadi, okoli katere se je v zadnjih dvajsetih letih razvil morski habitat. Z odstranjevanjem te ploščadi bi bil ta življenjski prostor popolnoma uničen," so izpostavili v Ini dan po protestu okoljevarstvene organizacije Greenpeace.

Greenpeace začel s peticijo

Aktivisti so opozorili, da so od nesreče minila že več kot tri leta, več sto ton jekla pa še vedno leži na dnu morja. Obenem je Greenpeace začel s peticijo, s katero od hrvaške vlade zahteva, naj Ini naloži takojšnjo odstranitev ploščadi z dna morja.

V podjetju so nad vztrajanjem Greenpeacea presenečeni. Način sanacije, za katerega se zavzemajo, bi namreč po Ininih navedbah škodljivo vplival na ekosistem na lokaciji.

Hrvaško ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj je aprila izdalo odločbo, s katero zahteva izvedbo postopka presoje vplivov kovinske konstrukcije ploščadi na okolje. "Tako je v naslednjih mesecih predvidena izdelava nove celovite študije vplivov na okolje, ki bo upoštevala obe možnosti – možnost odstranitve razbitine z biološkim obraščanjem na kopnem ali preureditev v umetni greben na morskem dnu," so pojasnili v energetski družbi.

Ina: Transparentno poročamo o vseh korakih

Študija bo tudi podlaga za izvedbo postopka presoje vplivov projekta na okolje v prihodnjem letu.

"Vsakršno nasprotno ravnanje bi bilo prenagljeno in bi potencialno povzročilo nepopravljivo škodo v Jadranskem morju na tem območju," so še zapisali v Ini in dodali, da pristojnim organom in javnosti sproti in transparentno poročajo o vseh korakih, ki jih izvajajo v zvezi s potopljeno ploščadjo.