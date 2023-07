Odziv društva, ki ga ministrstvo za kulturo želi izbrisati

Potem ko je ministrica za kulturo Asta Vrečko napovedala, da bo ministrstvo na upravno sodišče in državno tožilstvo podalo prošnjo za izbris Društva za promocijo tradicionalnih vrednot iz registra, so se odzvali tudi predstavniki tega društva. Poudarili so, da ni "nobene podlage za odvzem statusa nevladne organizacije (NVO) v javnem interesu, saj društvo izpolnjuje vse zakonske zahteve".

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, ki je sicer neposredno povezano s slovensko desničarsko skupino Rumeni jopiči in je izdajatelj spletnega portala Nacionalna tiskovna agencija, je v izjavi za javnost zapisalo, da so že večkrat podajali izjave in pojasnila v povezavi s svojim delovanjem.

"To, da rečeš, da sta spola samo dva, ni grožnja državni ali javni varnosti"

"Torej, Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot je bilo ustanovljeno 5. 3. 2019, status nevladne organizacije v javnem interesu pa je prejelo 28. 5. 2021. Društvo so enkrat že želeli ukiniti, ko je Pravna mreža za varstvo demokracije 17. 8. 2021 že vložila zahtevo na Vrhovno državno tožilstvo, kjer so zadevo obravnavali na Oddelku za civilne in upravne zadeve, kjer so presodili, da na podlagi 41. člena Zakona o društvih za ukrepanje državnega tožilca ni nobene pravne podlage. Prav tako ni nobene podlage za odvzem statusa NVO v javnem interesu, saj društvo izpolnjuje vse zakonske zahteve. 39. člen Ustave zagotavlja pravico do svobode izražanja. Po doktrini moderne ustavnopravne teorije se sme svobodo izražanja omejiti le v primeru eksistenčne grožnje javni varnosti. To, da rečeš, da sta spola samo dva, ni grožnja državni ali javni varnosti," so pojasnili.

Nadaljevali so, da so v izjavi za javnost 21. junija letos že poudarili, da obsojajo kakršnokoli nasilje ali nestrpnosti: "Naše društvo ni nikjer in nikoli pozivalo k nasilju, niti nismo nikoli pozivali, naj se kdorkoli udeleži LGBT-parade." Znova so poudarili, da se društvo ne enači s slovensko desničarsko skupino Rumeni jopiči, saj tega, "ali so člani njihovega društva aktivni tudi v drugih društvih, organizacijah, pevskih zborih ali podobnih zadevah", ne preverjajo.

Ponovno so poudarili, da bodo v primeru nezakonitih sankcij zoper njihovo društvo primorani k naslednjim ukrepom: "tožba zoper ministrstvo za kulturo, tožba zoper stranko Levica in njene člane, ki društvo neupravičeno in populistično blatijo v medijih, ter objava podrobne analize, kdo vse ima status NVO v javnem interesu, kakšni so njihovi (ne)dosežki in kdo vse (z imeni in priimki) prazni državni proračun".

Dodali so, da se od spornih izjav svojega nekdanjega predsednika Urbana Purgarja, ki je 8. septembra 2021 z mesta predsednika društva odstopil, distancirajo. "V zadnjem času je v slovenski družbi moč zaznati porast neomarksistične in levo ekstremistične retorike. Skrajni čas je, da se temu radikalnemu pojavi stopi na prste, saj si nihče ne želi, da se ponovita Barbarin rov in Kočevski rog," so sklenili.

Na novico ministrstva za kulturo so se odzvali tudi nekateri predstavniki SDS, med drugim poslanec Branko Grims, ki je zapisal, da je s tem dejanjem Asta Vrečko potrdila, "da je Golobova vlada protievropska in totalitarna ter Slovenijo vodi v propad".

Vse ta izpad levičarskega sovraštva zato, ker je par deklet razvilo transparent z resnico: "Spola sta samo dva. Moški in ženski".

Nekdanji predsednik društva poveličeval Hitlerja

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot je bilo leta 2021 sicer deležno številnih kritik, potem ko je njihov predsednik Urban Purgar na svojem profilu na Twitterju objavil zapis Hitler je heroj, kar je med političnimi strankami sprožilo burne odzive. Na ministrstvu za kulturo, ki ga je vodil Vasko Simoniti, so se takrat odločili, da društvu ne bodo vzeli statusa organizacije v javnem interesu na področju kulture, saj, kot so povedali, po veljavni zakonodaji ni zakonske podlage, da bi ministrstvo v tem primeru društvu status odvzelo.

Njihovo izjavo je potrdil tudi direktor Centra nevladnih organizacij Goran Forbici, ki je opozoril, da ministrstva pri odločanju o podelitvi statusa ne presojajo kakovosti dela organizacije, ampak zgolj izpolnjevanje birokratskih kriterijev. Takrat je dejal, da bi bilo društvu najbrž lažje prepovedati delovanje kot odvzeti status.