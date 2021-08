Zaradi poveličevanja Hitlerja bo ukrepal državni tožilec

Urban Purgar, sicer tudi odgovorni urednik Nacionalne tiskovne agencije in pripadnik tako imenovanih rumenih jopičev, je 1. avgusta na družbenem omrežju Twitter zapisal Hitler je #heroj, kar je sprožilo burne odzive in obsodbe.

"Policija obravnava vsak primer spodbujanja nestrpnosti ter v okviru pristojnosti in zakonskih možnosti procesira kazniva ravnanja," so za STA pojasnili na policiji. Zaradi spoštovanja določil o varstvu osebnih podatkov sicer glede morebitne obravnave konkretnega primera podatkov ne dajejo.

Primer bo preučil državni tožilec

Na ljubljanskem okrožnem tožilstvu so za Večer povedali, da so bili z zadevo seznanjeni v torek in da bo dodeljena pristojnemu državnemu tožilcu, ki bo o njej odločil po preučitvi vseh okoliščin.

Purgarjeva objava je tudi med političnimi strankami sprožila ostre odzive in obsodbo poveličevanja totalitarnih režimov. V opoziciji so v torek poudarili, da pričakujejo odziv vlade in ukrepanje pristojnih organov pregona. Poslanec SD Marko Koprivc je predlagal, da vlada in ministrstvo za kulturo Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot razveljavita status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.