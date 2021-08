Objava predsednika Društva za promocijo tradicionalnih vrednot Urbana Purgarja, ki je nedavno na družbenem omrežju Twitter poveličeval Hitlerja, je tudi med političnimi strankami sprožila ostre odzive in obsodbo poveličevanja totalitarnih režimov. V opoziciji pričakujejo tudi odziv vlade in ukrepanje pristojnih organov pregona.

Urban Purgar, sicer tudi odgovorni urednik Nacionalne tiskovne agencije in pripadnik t. i. rumenih jopičev, je 1. avgusta na družbenem omrežju Twitter zapisal Hitler je #heroj, kar je sprožilo burne odzive in obsodbe.

Pri tem se je pojavilo tudi vprašanje, ali gre pri omenjenem zapisu za kaznivo dejanje. Odvetnik in predavatelj kazenskega prava na Evropski pravni fakulteti Blaž Kovačič Mlinar je za N1 pojasnil, da v Sloveniji tovrstnih izjav ne moremo označiti za kaznivo dejanje, saj pri nas poveličevanje totalitarnih režimov ni kaznivo dejanje. Po njegovih navedbah mora sovražni govor vsebovati več, kot vsebuje Purgarjeva izjava.

Nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar pa je na Twitterju navedel, da je poveličevanje Hitlerja kot simbola nacizma kaznivo dejanje. "Na potezi je državno tožilstvo. Reakcija državnega prisilnega aparata mora biti takojšnja in ostra," je dodal.

Da so take objave nesprejemljive, pa opozarjajo politične stranke. V LMŠ zahtevajo, da vlada in pristojni organi pregona zaradi objave predsednika Društva za promocijo tradicionalnih vrednot, ki v svojem zapisu poveličuje voditelje totalitarizmov, nacistični režim in Hitlerja kot simbol nacizma, začnejo ustrezne postopke po uradni dolžnosti. "V demokratični Sloveniji so tovrstni zapisi in širjenje nestrpnosti popolnoma nesprejemljivi. Od vseh vladnih strank pričakujemo, da jasno obsodijo tovrstno poveličevanje Hitlerja ter predvsem, da ukrepajo," so navedli v LMŠ.

Prvak LMŠ Marjan Šarec pa je na Twitterju zapisal, da je "relativiziranje neonacizma in neofašizma z 'vsemi totalitarizmi' je branjenje omenjenih ideologij, še bolj pa tistih, ki ju zagovarjajo".

Relativiziranje neonacizma in neofašizma z "vsemi totalitarizmi" je branjenje omenjenih ideologij, še bolj pa tistih, ki ju zagovarjajo. Vladajoči jih štejejo med bisere in tako jasno izražajo svoj odnos do njih. Fašizem in nacizem sta imela za cilj uničenje "podljudi", tudi nas. https://t.co/1zjAN2zdW8 — Marjan Šarec (@sarecmarjan) August 3, 2021

Purgarjev zapis je na Twitterju obsodil tudi predsednik NSi Matej Tonin. "Preteklo stoletje smo narodi Evrope trpeli zaradi treh totalitarnih režimov. Poveličevanje voditeljev, ki so krivi za smrt milijonov ljudi, je zavržno in nima mesta v sodobni družbi," je navedel.

Preteklo stoletje smo narodi Evrope trpeli zaradi treh totalitarnih režimov. Poveličevanje voditeljev, ki so krivi za smrt milijonov ljudi, je zavržno in nima mesta v sodobni družbi.https://t.co/c2CQp74T4z — Matej Tonin (@MatejTonin) August 3, 2021

Kako lahko leta 2021 beremo takšne zapise, se sprašujejo v SAB

Poslanec SD Marko Koprivc je na vlado naslovil poslansko pobudo glede "provokacij poveličevanja neonacističnih ideologij v slovenski družbi". V njej daje pobudo, naj vlada in ministrstvo za kulturo Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot nemudoma razveljavita status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture. Prav tako naj proti društvu ter njenemu predsedniku pri pristojnih organih sprožita postopke zaradi poveličevanja neonacističnih ideologij ter podpihovanja nestrpnosti in sovražnosti v naši družbi.

Vlada in ministrstvo naj se tudi javno ogradita od idej, ki jih po Koprivčevih navedbah zagovarjajo t. i. rumeni jopiči, "njim podobna združenja in skupine ter naredita vse v svoji pristojnosti, da tovrstna sporočila v javnem prostoru ne bodo več 'uživala' njune, vse bolj neposredne podpore".

Odzvali so se tudi v SAB. "Sploh ne moremo razumeti, da leta 2021 beremo takšne zapise. Ostro ga obsojamo in pričakujemo ukrepanje pristojnih organov zoper znane osebe, ki poveličujejo Hitlerja," so navedli v SAB.

Predsednik SNS in vodja poslanske skupine te stranke Zmago Jelinčič Plemeniti je v odzivu na sporni zapis ocenil, da je "vsega kriva permisivna vzgoja, ki je zatrla vse tradicionalne vrednote in znanja". "Izbrisala je tudi znanje zgodovine. Pojasnjevanje zgodovine je prepuščeno kvazi strokovnjakom in LGTB+ aktivistom. Zato me takšna izjava ne čudi, ker je le plod nepoznavanja zgodovine," je navedel Jelinčič.