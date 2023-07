Asta Vrečko: Prosili bomo za izbris Društva za promocijo tradicionalnih vrednot #video

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je naznanila, da se je ministrstvo za kulturo odločilo, da bodo na upravno sodišče in državno tožilstvo podali prošnjo za izbris Društva za promocijo tradicionalnih vrednot iz registra. Društvo je sicer neposredno povezano s slovensko desničarsko skupino Rumeni jopiči in je izdajatelj spletnega portala Nacionalna tiskovna agencija.

"Zaradi vsega, kar oni javno sporočajo, smo se na ministrstvu za kulturo odločili, da bomo ukrepali. Zakon o društvih je namreč jasen. Nobeno društvo ne sme spodbujati k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, spodbujati narodnega, verskega ali rasnega sovraštva oziroma spodbujati k nasilju ali vojni. V skladu z 41. členom Zakona o društvih smo se na ministrstvu odločili, da bomo podali prijavo na upravno sodišče in državno tožilstvo prosili za izbris društva iz registra. Menimo namreč, da Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot ni društvo, ki bi krepilo našo družbeno krajino, saj se njihovo delovanje ne sklada z zakonom," je odločitev ministrstva pojasnila Asta Vrečko.

"Izjemno veliko" spodbud glede izbrisa društva iz registra

Povedala je, da se predstavniki društva na to odločitev ministrstva še niso odzvali, saj so odločitev danes naznanili prvič, in dodala, da je bilo spodbud glede izbrisa društva iz registra "izjemno veliko" tudi iz civilne družbe.

Odločitev ministrstva je, kot je dejala Vrečkova, povezana predvsem z nasiljem na letošnji Paradi ponosa v Ljubljani: "Nedavni pojavi izrazov nestrpnosti v družbi so zelo skrb vzbujajoči. Izrazi hujskanja proti drugače mislečim, proti istospolno usmerjenim, proti predstavnikom vseh skupnosti LGBTQ+ in proti tujcem so resnično porasli. In na žalost so predstavniki tega javnega izrekanja tudi predstavniki Društva za promocijo tradicionalnih vrednot, ki so medsebojno povezani z neformalno skupino Rumeni jopiči in sestavljajo skupino Nacionalne tiskovne agencije."

Pojasnila je tudi, da je Nacionalna tiskovna agencija vpisana v register medijev, tako kot je Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot vpisano v register društev. "Na ministrstvu za kulturo se ukvarjamo s spremembo zakonodaje na tem področju v celoti, kjer bomo tudi naslovili takšne problematične stvari," je sklenila.

Predsednik društva poveličeval Hitlerja

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, slovenska nevladna organizacija, ustanovljena marca 2019, je bilo leta 2021 deležno številnih kritik, potem ko je njihov predsednik Urban Purgar na svojem profilu na Twitterju objavil zapis Hitler je heroj, kar je med političnimi strankami sprožilo burne odzive. Na ministrstvu za kulturo, ki ga je vodil Vasko Simoniti, so se takrat odločili, da društvu ne bodo vzeli statusa organizacije v javnem interesu na področju kulture, saj, kot so povedali, po veljavni zakonodaji ni zakonske podlage, da bi ministrstvo v tem primeru društvu status odvzelo.

Tvit, ki je sprožil številne obsodbe in burne odzive. Foto: Twitter/Daily Loud

Njihovo izjavo je potrdil tudi direktor Centra nevladnih organizacij Goran Forbici, ki je opozoril, da ministrstva pri odločanju o podelitvi statusa ne presojajo kakovosti dela organizacije, ampak zgolj izpolnjevanje birokratskih kriterijev. Takrat je dejal, da bi bilo društvu najbrž lažje prepovedati delovanje kot odvzeti status.

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot je sicer povezano s slovensko desničarsko skupino Rumeni jopiči, katere več pripadnikov javno simpatizira z nacističnimi idejami in uporablja nacistične simbole. So tudi izdajatelj spletnega portala Nacionalna tiskovna agencija (NTA), ki ga je njegov nekdanji odgovorni urednik Aleš Ernecl označil za nov slovenski fašistični medij.

Odzvali so se na lažne navedbe Levice in Pravne mreže za varstvo demokracije

Društvo je na spletni strani Nacionalne tiskovne agencije pred tedni objavilo tudi odziv na lažne navedbe Levice in Pravne mreže za varstvo demokracije. Zapisali so, da obsojajo kakršnokoli nasilje in nestrpnost, ter ostro nasprotovali obtožbi Levice in Pravne mreže za varstvo demokracije, da so soodgovorni za nasilje na paradi LGBT v Ljubljani.

Pojasnili so tudi, da se Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot ne enači z Rumenimi jopiči: "Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot je pravna oseba, s statutom, občnimi zbori in popolnoma zakonitim delovanjem. Naše zakonito delovanje je potrdilo državno tožilstvo in vsi preostali organi, ki so nas preverjali. Ali so člani našega društva aktivni tudi v drugih društvih, organizacijah, pevskih zborih ali podobnih zadevah, ne preverjamo."