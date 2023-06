Odstopila ravnateljica dolenjske šole, na kateri naj bi učitelj spolno zlorabil učenca

Ravnateljica je odstopila kljub podpori sveta šole, v katerem še naprej zagotavljajo, da so dosledno izvedli vse predpisane postopke, ki so bili potrebni za zaščito in dobrobit otrok šole. Ravnateljico so soglasno podprli tudi po tem, ko je bila proti njej podana kazenska ovadba.

"Ne glede na izkazano podporo sveta zavoda, za katero sem osebno zelo hvaležna, sem se odločila, da podam prošnjo za razrešitev z delovnega mesta ravnateljice. Gre za mojo osebno odločitev, ko mora človek presoditi v korist sebe in svojega lastnega zdravja," je za 24ur.com dejala ravnateljica.

24 ur.com piše, da naj bi učitelj učencu prek prek družbenih omrežij pošiljal neprimerne fotografije in videoposnetke. Inšpektorat je učitelju izrekel suspenz, zaradi suma storitve kaznivega dejanja opustitve ovadbe kaznivega dejanja ali storilca pa je bila ovadena tudi ravnateljica. Kot so še izvedeli na 24ur.com, naj bi se učitelj vračal na šolo in pogovarjal z učenci.