Odpuščanje na Večeru: pismo podpore prvi odpuščeni podpisalo že 40 organizacij

V sindikatih menijo, da je alternativa za zaposlene in bralce Večera dokapitalizacija družbe s svežim kapitalom ter ohranitev njenih kadrovskih in razvojnih potencialov. Foto: STA

V Sindikatu novinarjev časnika Večer in Sindikatu novinarjev Slovenije potezo delodajalca, ki je novinarko Večera kar po telefonu obvestil, da ji ne bo podaljšal pogodbe o zaposlitvi, razumejo kot prvo napovedano odpoved pogodbe iz poslovnega razloga. Pismo podpore novinarki je do zdaj podpisalo 40 organizacij, sprožena je tudi spletna peticija.

Kot sta v sporočilu za javnost zapisala sindikata, je direktor družbe Večer mediji Miha Klančar sredi decembra napovedal, da bodo odpustili sedem delavcev, med njimi pet na novinarskih delovnih mestih. Sindikata temu ostro nasprotujeta, saj bo to "le še poslabšalo pogoje dela v sicer že kadrovsko zdesetkanem uredništvu".

Obremenitve preostalih medijskih delavcev se bodo povečale

Omenjena sodelavka se je lotevala družbeno pomembnih tematik: javnosti je razkrila krutost živinoreje, pisala je o enakosti spolov, stanovanjski problematiki, okoljski krizi, mladih in marginaliziranih skupinah ter položaju delavstva. Z dodatnim zmanjšanjem števila zaposlenih ob že napovedanem se bodo obremenitve preostalih medijskih delavcev po navedbah sindikatov še povečale, posledično pa bo tudi to negativno vplivalo na informiranost in demokracijo.

"Pristop lastnikov Večera in delodajalca, ko hkrati z odpuščanjem napovedujejo tudi druge ukrepe za stabilizacijo poslovanja, bo le še poglobil krizo časopisnega podjetja in nadalje prizadel tudi pravico javnosti do obveščenosti ter resno škodoval enemu najpomembnejših časopisov v državi. In to prav v času, ko se izdajatelji tiskanih medijev obračajo na pristojna ministrstva za državno pomoč pri distribuciji," so navedli.

Sindikat: Alternativa je dokapitalizacija družbe

V sindikatih menijo, da je alternativa za zaposlene in bralce Večera dokapitalizacija družbe s svežim kapitalom ter ohranitev njenih kadrovskih in razvojnih potencialov. Da bo družba šla v tej smeri in začela vlagati v razvoj, je Klančar, kot so poudarili, napovedal ob prevzemu vodenja podjetja.

Toda njegov prvi korak v letošnjem letu kaže nasprotno. Odrekanje sodelovanju z novinarko, ki je del najmlajše Večerove generacije piscev, po navedbah sindikatov ne vodi v to smer. Ob tem so spomnili, da direktor tudi dane zaveze, da se bo še januarja pogovoril s tistimi zaposlenimi, ki izpolnjujejo pogoje in tudi soglašajo s predčasnim odhodom na zavod za zaposlovanje pred upokojitvijo, ni izpolnil.

Pismo podpore novinarki je podpisalo že 40 organizacij

V novinarskih sindikatih nasprotujejo načrtu družbe Večer mediji ter pozivajo lastnike in delodajalca k njegovemu preoblikovanju tako, da bo upošteval interese delavcev in bralcev.

Na vest, da je vodstvo Večera začelo odpuščati medijske delavce in da se je prva na udaru znašla novinarka Ana Lah, so se odzvali tudi v Gibanju za dostojno delo in socialno družbo. "Napad nanjo gre razumeti kot napad na vse napredno misleče delavke in delavce v medijih in širše," so med drugim zapisali.

Pismo podpore novinarki Ani Lah je do zdaj podpisalo že 40 organizacij, sprožili so tudi spletno peticijo, ki jo lahko podpišejo tudi fizične osebe. Pismo podpore z zahtevami so poslali tudi vodstvu Večera. Od vodstva zahtevajo preklic odločitve o odpovedi pogodbe Lahovi in preklic namere o odpovedi pogodbe drugim delavcem.