Tehniški muzej Slovenije je v petek, 23. avgusta, na Letališču Ljubljana odprl občasno gostujočo razstavo "Halo! Kje si? / Hallo! Wer da?", ki prikazuje razvoj mobilne telefonije v Sloveniji in Nemčiji. Razstava je rezultat sodelovanja med Muzejem pošte in telekomunikacij, ki deluje v okviru Tehniškega muzeja Slovenije, in Muzejem komunikacij iz Frankfurta (Museum für Kommunikation Frankfurt). Na ogled bo v avli letališča, kjer potniki čakajo na vkrcanje na letala, in sicer do konca leta 2024.

Razstava prikazuje zgodovino mobilnih komunikacij od začetkov do danes ter ponudi primerjavo razvoja mobilnih tehnologij v Nemčiji in Sloveniji. Razstava izpostavlja tako podobnosti kot razlike v razvoju in se dotika izzivov, ki jih prinaša sodobna tehnologija, kot sta prekomerna raba pametnih telefonov in prihodnost mobilnih komunikacij.

Med zanimivostmi razstave izstopa predstavitev prvega in edinega slovenskega mobilnega telefona, Iskra Wanderer. Razstava vključuje tudi zgodovinske predmete, časovni trak tehnološkega razvoja ter dialoge med slovenskimi in nemškimi uporabniki, ki poudarjajo vpliv mobilne telefonije na posameznika in družbo.

Pomemben del razstave je predstavitev prvega mobilnega omrežja v Sloveniji, ki ga je po osamosvojitvi leta 1991 vzpostavilo takratno podjetje Mobitel, katerega pravni naslednik je Telekom Slovenije.

Telekom Slovenije je nosilec tehnološkega razvoja v državi. Razstava spomni tudi na takratni promocijski slogan "Svoboden kot ptica"; po pticah so bili poimenovani tudi prvi mobilni predplačniški paketi, kot je bil Mobičuk. Ne manjkajo niti osebne zgodbe, med katerimi je posebej izpostavljena zbirka petih pametnih telefonov znamke BlackBerry, ki jo je Muzeju pošte in telekomunikacij podaril Aleš Musar, soprog predsednice Republike Slovenije.

Razstava je plod mednarodnega sodelovanja med Muzejem pošte in telekomunikacij, ki deluje v okviru Tehniškega muzeja Slovenije, in Museum für Kommunikation Frankfurt, Muzeja komunikacij iz Frankfurta, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Telekoma Slovenije in Pošte Slovenije.

Ne gre le za tehnični, pač pa tudi družbeni vidik

"V Tehniškem muzeju Slovenije smo zelo zadovoljni, da se lahko z malce prilagojeno razstavo, ki je plod sodelovanja z nemškimi kolegi iz Frankfurta, predstavimo tudi na Letališču Ljubljana tako slovenskim kot tudi tujim potnikom. Pri razstavi smo želeli poudariti tako tehnični vidik in izjemen razvoj na področju mobilne telefonije v zadnjih desetletjih kot tudi družbeni vidik vpliva tega razvoja na posameznika in družbo ter pomembnost ozaveščanja," je ob odprtju razstave povedala direktorica Tehniškega muzeja Slovenije Barbara Juršič, ki je ob tej priložnosti povabila tudi k ogledu drugih zbirk v Bistri in Polhovem Gradcu.

"V Telekomu Slovenije se zavedamo izjemnega pomena skrbi in varovanja svoje tehniške kulturne dediščine ter družbenih vidikov uporabe mobilne telefonije. Tehnološki razvoj na tem področju je bil in je izjemno hiter ter dinamičen. Telekom Slovenije je vseskozi infrastrukturni temelj slovenske družbe in nosilec njenega digitalnega razvoja. Hkrati posebno pozornost namenjamo osveščanju uporabnikov tudi o pasteh, ki jih prinaša digitalni svet, ter spodbujamo pametno in odgovorno rabo tehnologij," poudarja Boštjan Škufca Zaveršek, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije.

Razstava, ki je bila prvič predstavljena leta 2023, ko je bila Slovenija častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma, ponuja poglobljen vpogled v razvoj mobilne telefonije v obeh državah. Besedila na razstavi so na voljo v nemškem in angleškem jeziku, slovensko besedilo pa je obiskovalcem dostopno prek QR kode.

