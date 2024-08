Edinstven letalsko-plesni spektakel na Letališču Vipava: "Lubejzn je u zraki"

Ideja za dogodek je nastala iz dolgoletne strasti do letalstva in modelarstva, ki jo od malih nog goji svetovno priznan plesalec in koreograf Jurij Batagelj. Združil je svojo ljubezen do plesa in modelarstva ter ustvaril dogodek, ki obuja zgodovino in ponuja nekaj povsem edinstvenega.

Jurij Batagelj bo skupaj s priznanimi slovenskimi in mednarodnimi modelarskimi skupinami ustvaril nepozabno zgodbo o razvoju letalstva, glasbe in plesa med leti 1920 in 1950. 1. Mednarodno modelarsko srečanje vojnih ptic bo tako gostilo zbirko legendarnih modelov letal, ki jih bomo skozi spektakularne letalske nastope in plesne predstave videli premierno 31. avgusta na Letališču Vipava.

Program dogodka se bo odvijal od 10. ure dalje s pričetkom mitinga malega letalstva, kjer boste lahko občudovali spektakularne replike letal in starodobna vojaška vozila ter uživali v številnih aktivnostih za otroke čez dan. Na voljo bodo brezplačne otroške delavnice, ki bodo skozi interaktivne dejavnosti omogočile vpogled v zgodovino in širjenje znanja.

Vrhunec dneva bo ob 17.45 s pričetkom spektakularnega letalsko-plesnega šova "Lubejzn je u zraki", ko bomo priča nepozabni zgodbi z letalskimi, plesnimi in glasbenimi nastopi. Večer se bo nadaljeval z brezplačno swing plesno delavnico, nato sledi swing plesni večer z živo glasbo, kjer bodo obiskovalci lahko uživali v pristnem vzdušju tega obdobja. Dogodek obljublja dan, poln zgodovine, kulture in nostalgije.

Več informacij o dogodku najdete na tej povezavi.

Kako je prišlo do ideje za dogodek?

Jurij Batagelj, znan po nekaterih najodmevnejših plesnih predstavah v Sloveniji, je združil svojo ljubezen do plesa z dolgoletno strastjo do letalstva in modelarstva. Ta hobi, ki združuje tehnične spretnosti, ustvarjalnost in ljubezen do zgodovine letalstva, je postal osnova za edinstven dogodek, ki združuje različne generacije in interese.

Kaj je modelarstvo?

Modelarstvo je hobi, ki združuje tehnične veščine, vztrajnost in strast do letalstva. Gre za izdelavo natančnih replik letal, ki so sposobne letenja. Modelarji uporabljajo različne materiale in tehnike, da ustvarijo modele, ki so tako estetsko privlačni kot tudi funkcionalni. Modelarstvo je več kot le hobi in ni le tehnični izziv, temveč tudi umetnost, ki zahteva potrpežljivost, natančnost in veliko strasti. Modelarstvo ohranja zgodovino letalstva živo in prinaša užitek tako tistim, ki modele izdelujejo, kot tistim, ki jih občudujejo.

Na dogodku 31. avgusta bodo obiskovalci lahko videli modele letal, replike vojnih ptic iz obdobja med vojnama in druge svetovne vojne. Sodelovale bodo priznane modelarske skupine iz Slovenije in tujine, ki bodo predstavile svoje spretnosti in znanje.

Zakaj obiskati dogodek? Dogodek "Lubejzn je u zraki" je edinstvena priložnost za vse ljubitelje letalstva, plesa, glasbe in zgodovine. Združuje spektakularne letalske nastope, plesne predstave, glasbene točke in izobraževalne aktivnosti v eno nepozabno izkušnjo. Obiskovalci bodo lahko skozi interaktivne delavnice in pester program spoznavali razvoj tega obdobja in uživali v pristnem nostalgičnem vzdušju. Poleg tega bo dogodek priložnost za druženje in povezovanje z drugimi ljubitelji letalstva in modelarstva. Posebne aktivnosti za otroke bodo poskrbele, da bo dogodek zanimiv za vse generacije. Gre za premierni dogodek, ki bo 31. avgusta 2024 na Letališču Vipava ponudil obiskovalcem, da doživijo zgodovino na povsem nov način.