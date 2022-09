Odprli sosesko s 400 novimi najemnimi stanovanji

Republiški stanovanjski sklad je ob navzočnosti ministrov Uroša Brežana in Luke Mesca danes v Mariboru slovesno odprl sosesko Pod Pekrsko gorco, v kateri je 400 novih najemnih stanovanj v velikosti od 35 do 85 kvadratnih metrov. Med stanovanji je 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. Vrednost projekta je 51,1 milijona evrov (brez DDV).

Odprtje novih najemnih stanovanj je po navedbah stanovanjskega sklada vrhunec investicijskega ciklusa sklada v okviru Nacionalnega stanovanjskega programa 2015–2025, tako po izvirni zasnovi gradnje kot tudi uporabnosti za vse ranljive skupine, od mladih, mladih družin, starejših in vseh s posebnimi potrebami.

Upoštevali so vidik trajnostne gradnje

Pri načrtovanju novega naselja Pod Pekrsko gorco so, kot navajajo na skladu, v največji mogoči meri upoštevali vidik trajnostne gradnje. Stavbe so zasnovane kot nizkoenergijske z vgrajenim prezračevalnim sistemom z učinkovitim vračanjem toplote in dosegajo energetski razred A1.

Na ministrstvu za okolje in prostor pa so ob tem poudarili, da je to eden izmed 34 projektov, ki bodo nastali pod okriljem Stanovanjskega sklada RS in ki je podprt z načrtom za okrevanje in odpornost ter ga financira Razvojna banka Sveta Evrope.

Ministrstvo za okolje in prostor je namreč konec julija odobrilo 60 milijonov evrov evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost za 34 projektov, ki bodo zagotovili dodatnih 1.036 javnih najemnih stanovanj.

Naložba sledi junija lani sprejeti spremembi stanovanjskega zakona, ki predvideva uskladitev višine neprofitne najemnine javnih stanovanjskih skladov in njihovo dodatno zadolževanje, katere cilj je olajšati gradnjo dodatnih javnih najemnih stanovanj in aktiviranje praznih zasebnih stanovanj v okviru javne najemne službe.

Projekt je vreden 51,1 milijona evrov

S spremembami stanovanjskega zakona so bili tako vzpostavljeni vzdržni pogoji za poslovanje stanovanjskih skladov, kar je spodbudilo projekte, kakršen je tudi projekt Pod Pekrsko gorco, so poudarili na ministrstvu.

"Na področju stanovanjske gradnje v Sloveniji se dogajata dve res zgodovinski zadevi. Prvič, stanovanjski sklad se kot nosilec stanovanjske politike vztrajno približuje cilju, da bo do leta 2025 zagotovil 10 tisoč javnih najemnih stanovanj. In drugič, kar 82 odstotkov vseh stanovanj iz razpisa bo izpolnjevalo zahteve najvišjega razreda energetske učinkovitosti A1," pa je na današnji slovesnosti v Mariboru po navedbah ministrstva dejal minister za okolje in prostor Uroš Brežan.

Projekt Pod Pekrsko gorco je vreden 51,1 milijona evrov (brez DDV), od tega je nepovratnih sredstev skoraj 22 milijonov evrov.

Za stanovalce v novi soseski je na voljo veliko zelenih površin, opremljenih z igrišči za vse starostne skupine otrok, v bližini so tudi sprehajalne poti in vadbeni poligon za odrasle in seniorje. Na voljo bo tudi inštalacija za polnilnice e-avtomobilov in predpriprava za namestitev sončne elektrarne, so še navedli na ministrstvu za okolje in prostor.