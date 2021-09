Odločitev je padla: globe za žaljenje vseh, ne le poslancev #video

Odbor DZ za notranje zadeve danes še ni dokončno odločal o predlogu novele zakona o varstvu javnega reda in miru, saj je tik pred glasovanjem predsednik odbora Branko Grims sejo prekinil. Je pa večina na odboru podprla dopolnila, ki jih je vložila koalicija, tudi predlog glede globe za žaljenje in nedostojno vedenje, ki ga je razširila na vse. Amandma koalicije, ki uvaja globe 500 do tisoč evrov za žaljivo vedenje do posameznikov ali skupin, je bil sprejet z desetimi glasovi za in devetimi proti.

Vladna koalicija je stopila korak nazaj glede napovedanih visokih denarnih kazni za žaljenje poslancev in ministrov. Novi predlog zakona o varovanju javnega reda in miru, za katerega je opozicija trdila, da vlada z njim ustrahuje ljudi in duši svobodo govora, spornega dela o denarnih kaznih za žaljenje poslancev in ministrov ne vsebuje več. Zamenjan je bil z dopolnilom, da se z do tisoč evri kaznuje vsakega, ki na tak način vznemirja javnost.

V koaliciji so v obrazložitvi kot razlog za predlog navedli intenziviranje groženj posameznikom in skupinam v javnosti. Medtem so bili v delu opozicije kritični tudi do novega dopolnila. Prepričani so namreč, da cilj ostaja enak, in sicer utišanje kritike.

Pred glasovanjem o zakonskem predlogu kot celoti, skupaj z sprejetimi dopolnili, pa je predsednik odbora sejo prekinil. Svoje odločitve ni pojasnil, napovedal je le, da bodo člani odbora o nadaljevanju seje obveščeni naknadno.

Burna debata na seji odbora

"Komunikacija med nami v tej hiši je slaba, ni medsebojnega spoštovanja in marsikdo v tej hiši si dovoli preveč in potem se čudimo, kaj se dogaja. Če samo pogledamo vse te predloge novele zakona o prekrških ... Lahko povem, da z amandmaji, ki jih urejate, pravzaprav delate nejasno zakonodajo," je dejal Predrag Bakovič, poslanec SD.

"To, kar ste danes spacali in dali na mizo, to kozmetiko, to kamuflažo od amandmaja, lepo vas prosim, ne. Dobro vemo, da namen ostaja isti in ta namen je en sam, to je utišati kritike oblasti, državljane in državljanke, ki si drznejo biti kritični in jih sankcionirati, oglobiti po tisoč evrov kazni. To je namen," je bila ostra poslanka Levice Nataša Sukič.