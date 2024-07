Odločili so se, da je preprosto dovolj

Čedalje bolj smo odvisni od električne energije, kar pa se pozna tudi na njenih cenah, ki tako skupaj s cenami drugih življenjskih stroškov rastejo v nebo. V družini Kovač so se odločili, da imajo tega dovolj. Ob številnih finančnih spodbudah, ki jih omogočajo pri podjetju GEN-I, kot je odkup viško električne energije, ter subvenciji Borzena so ugotovili, da je prehod na sončno energijo še kako smotrn, saj ob vseh prihrankih omogoča tudi nizko povračilno dobo začetne investicije, pomeni pa tudi korak k čistejšemu okolju.

Če kdaj, je zdaj najboljši čas za sončno elektrarno. Na voljo so tako subvencije kot druge finančne spodbude, kot je odkup viškov, če le imate ob sebi pravega partnerja, ki vam bo zagotovil najvišjo kakovost in prihranke. Preverili smo, kaj svojim strankam omogočajo pri podjetju GEN-I, in z gotovostjo lahko potrdimo, da je to partner, ki si ga želite ob prehodu na sončno energijo.

Družina Kovač se je odzvala na cene elektrike

Tudi družina Kovač iz okolice Ljubljane se je odločila za podjetje GEN-I Sonce. Svoj dom so že prej ogrevali s toplotno črpalko in tako letno porabili 12.200 kWh energije. Za takšno porabo elektrike so letno plačali kar 2.318 evrov. Glede na porabo so se odločili za izgradnjo sončne elektrarne z močjo 13,2 kW.

Izkazalo se je, da je bila to še kako pravilna odločitev, saj se je njihov letni strošek elektrike praktično prepolovil. Na letni ravni so prihranili kar 1.142 evrov. Ker jim je GEN-I Sonce v sklopu sončne elektrarne na ključ uredil tudi pogodbo o samooskrbi z novim modelom odkupa viškov GEN-I in subvencijo Borzena, bodo s prihranki investicijo poplačali že v osmih letih.

Tipska stranka s 13,2-kW sončno elektrarno Po izgradnji sončne elektrarne Povprečni mesečni strošek za oskrbo z elektriko* 98 € Letni strošek za oskrbo z elektriko* 1.176 € Letni prihranek za oskrbo z elektriko* 1.142 € Prihranek v življenjski dobi elektrarne (30 let)* 34.260 € Povračilo investicije 11 let Povračilo investicije subvencijo 250 EUR/kW 8,2 leta

* predvidena ocena stroškov in prihrankov

Izračun je narejen po sistemu omrežnine, ki stopi v veljavo s 1. 7. 2024 in upošteva nov model GEN-I z odkupom viškov. Izračun za povračilo investicije upošteva tudi subvencijo Borzena.

Kako do takšnega prihranka?

Se sprašujete, kako lahko tudi vi pridete do takšnega prihranka? Preverili smo, kako v podjetju GEN-I Sonce s celostno samooskrbo zagotavljajo tako velik prihranek in nizko povračilno dobo.

#1 Celovita samooskrba na ključ podjetja GEN-I Sonce

GEN-I Sonce ponuja celovito samooskrbo s sončnimi elektrarnami na ključ, kar pomeni, da je v postopek in pogodbeno ceno vključeno vse, od začetnega svetovanja do končne montaže, vključno s pridobivanji soglasij, urejanjem dokumentacije ter pridobitvijo subvencije Borzena. Izbirate lahko med sončno elektrarno in sončno elektrarno s hranilnikom energije.

#2 Odločite se tudi za hranilnik električne energije

Strokovnjaki svetujejo, da izberete sončno elektrarno s hranilnikom električne energije. Razlogov je več. Za začetek, prejeli boste višjo subvencijo, a o tem bomo več napisali v nadaljevanju članka.

Hranilnik električne energije danes nadomešča prejšnji letni netmetering, ki je bil med lastniki sončnih elektrarn zelo priljubljen. Omogoča vam namreč sprotno shranjevanje viškov električne energije, ki jih ustvari vaša sončna elektrarna. Z drugimi besedami, vsa elektrika, ki jo ustvarite, a je ne porabite sproti, se bo tako shranila v hranilnik električne energije, imenovan tudi baterija.

Ko pa bo vaša poraba elektrike višja od proizvodnje vaše sončne elektrarne, boste lahko namesto iz omrežja elektriko črpali iz svojega hranilnika. S hranilnikom lahko tako tudi vsi, ki ste v preteklosti pridobili soglasje za priključitev z omejeno močjo, uresničite svoje potrebe in želje ter postanete samooskrbni.

#3 S subvencijami je tudi nakup hranilnika lažji

Že res, da je nakup sončne elektrarne s hranilnikom dražji kot nakup brez hranilnika, a so občutno višje tudi subvencije. Družba Borzen, ki je v Sloveniji odgovorna za podeljevanje subvencij za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, je objavila nov javni poziv, s katerim zagotavlja finančne spodbude za postavitev sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom ali brez:

675 evrov za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo električne energije, vendar ne več kot 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. 250 evrov za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Število subvencij je omejeno, zato ne odlašajte in naredite prvi korak ter postanite samooskrbni.

# S kalkulatorjem za izračun prihranka preverite prihranke za svoj dom

Ob vsem tem vas zagotovo zanima, kakšni pa bi bili prihranki za vas, za vašo družino. Da bi lažje prišli do odgovora na to vprašanje, ki vsakogar najbolj zanima, so v GEN-I Sonce ljubiteljem trajnosti na svoji spletni strani ponudili kalkulator za izračun prihranka.

Z vpisom le nekaj ključnih parametrov boste hitro prišli do primerjave trenutnih stroškov električne energije s stroški, ki jih boste imeli po prehodu na edinstven model samooskrbe GEN-I.

#4 Z novim modelom odkupa viškov energije prihranite še vsaj dodatnih tisoč evrov na leto

Če smo prej omenili, da po novem baterija nadomešča prejšnji sistem letnega netmeteringa, je logično vprašanje, kaj z viški električne energije po tem, ko je baterija že polna. Prav tu do izraza pride nov, edinstven model samooskrbe GEN-I, ki to presežno električno energijo od vas odkupi, vi pa avtomatično prejmete dobropis na svojem mesečnem računu za elektriko.

Na ta način se vam mesečni strošek za električno energijo vsak mesec avtomatično zniža za odkupljeno energijo GEN-I. V poletnih mesecih, ko je proizvodnja električne energije velika, vaše potrebe po njej pa manjše, to celo pomeni, da bo vaš strošek za električno energijo enak nič evrov. Še več, preostala vrednost odkupljene energije se vam bo kot dobropis prenesla v naslednji mesec in vam znižala višino stroška tudi takrat.

S to novo samooskrbno rešitvijo lahko prihranite celo več kot tisoč evrov na leto, kar je korak naprej k večji energetski učinkovitosti in finančni neodvisnosti, visok letni poračun ob koncu leta pa je stvar preteklosti.

Nizka vračilna doba in neodvisnost od gibanja cen elektrike na trgu

Kot je razvidno na primeru družine Kovač iz Ljubljane, je ob vseh finančnih spodbudah povračilna doba v začetno sončno investicijo še vedno zelo nizka. V GEN-I Sonce je preračunana vračilna doba za sončno elektrarno s pridobljeno subvencijo Borzena in novim modelom samooskrbe GEN-I z odkupi viškov električne energije v povprečju osem let, za sončno elektrarno s hranilnikom pa 11 let.

Glede na to, da pričakovana življenjska doba sončne elektrarne znaša 30 let, bo vaša investicija v sončno energijo odplačana že veliko prej, zaradi česar boste v naslednjih letih lahko šteli le še prihranke.

Po koncu regulacije cene se predvideva, da se bo vračilna doba za sončne elektrarne GEN-I Sonce in sončne elektrarne s hranilniki še skrajšala in bo za gospodinjstva še ugodnejša. Investicija v sončne elektrarne se bo tako povrnila hitreje, saj bodo letni prihranki večji.

Z lastno sončno elektrarno pa boste neodvisni tudi od gibanja cen na energetskih trgih. V primeru energetske krize so namreč lastniki samooskrbnih naprav zaščiteni pred visokimi tržnimi cenami elektrike.

Z GEN-I Sonce do najvišje kakovosti po mednarodnih standardih V GEN-I Sonce pri izvajanju storitev dosledno sledijo zahtevam mednarodno priznanih standardov ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti in ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem. Njihove storitve so skladne z obema sistemoma vodenja, ki zagotavljata, da je vaša sončna elektrarna zanesljiva, učinkovita in okolju prijazna. Sistemi vodenja, ki so implementirani v poslovne procese GEN-I Sonca, končnim uporabnikom v največji mogoči meri zagotavljajo, da je njihova sončna elektrarna sestavljena iz kakovostnega materiala, primerno projektirana ter da jo zgradijo in vzdržujejo strokovnjaki. Certifikata s svojimi smernicami potrjujeta, da uporabnikom zagotavljajo brezskrbno delujoče samooskrbne sisteme, ki so varni in upoštevajo preventivne ukrepe za zmanjševanje tveganja za požar.

