Odbor DZ ni podprl prepovedi frackinga v Sloveniji

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes zavrnil predlog Levice za novelo zakona o rudarstvu, ki bi predvidela prepoved pridobivanja zemeljskega plina z metodo hidravličnega lomljenja, tako imenovanega frackinga, v Sloveniji. Koalicija je sledila stališču vlade, da bo to problematiko vključila v novelo tega zakona, ki jo sama pripravlja.

Predlog novele je določal, da v Sloveniji ne bi bilo mogoče pridobiti dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemične primesi. S to prepovedjo bi bilo po predlogu treba "uskladiti" tudi že izdana dovoljenja in rudarske pravice ter vloge zanje. Retroaktivnost so predlagatelji utemeljevali z zaščito javnega interesa pri zagotavljanju ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja, piše STA.

Vlada predloga zakona v tej fazi ne podpira

Nataša Sukič (Levica) je med razlogi za predlagano prepoved navedla veliko potencialno škodljivost pridobivanja plina s to metodo za zdravje ljudi in za okolje. Ni sicer mogoče z gotovostjo napovedati, kdaj in kje bi lahko prišlo do škodljivih posledic za okolje ali zdravje ljudi, izkušnje drugih držav pa kažejo, da do takšnih dogodkov prihaja, je dejala. Po njenih besedah so pridobivanje ogljikovodikov s to metodo že prepovedale med drugim Velika Britanija, Irska, Francija in Nemčija. "Izkušnje številnih držav kažejo, da fracking dejansko povzroča hudo onesnaženje," je poudarila. Takšna dejavnost bi po njenih besedah bistveno vplivala na kakovost bivanja v regiji in na podjetniške aktivnosti v regiji.

V Sloveniji sicer odmeva predvsem namera britanske družbe Ascent Resources, ki želi s slovenskim partnerjem v Petišovcih pridobivati plin s stimulacijo vrtin. Agencija RS za okolje je lani odločila, da je pred izdajo dovoljenj za črpanje plina treba izvesti presojo vplivov na okolje. Ko je upravno sodišče pritrdilo agenciji, je britanska družba napovedala tožbo proti državi. "Prekmurje gradi svoje priložnosti ravno v panogi kmetijstva, ekološkega kmetovanja, ribištva, rekreacije ... Vse to je lahko postavljeno na kocko, če pride do neljubih vplivov frackinga na okolje," je menila Sukičeva.

Vlada predloga zakona v tej fazi ne podpira, je povedal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič, saj ministrstvo samo pripravlja novelo zakona o rudarstvu, s katero želi odpraviti pomanjkljivosti glede pravnega položaja imetnikov obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin in izboljšati sistemsko ureditev za učinkovitejše upravljanje z mineralnimi surovinami. "Zato ni racionalno zakona spreminjati samo zaradi ene problematike, ampak je treba k problematiki pristopiti celovito. Bomo pa predlog poslancev podrobno proučili in ga vključili v pripravo novele zakona o rudarstvu," je dejal. Po njegovih besedah naj bi vlada predlog potrjevala še letos.

Če vlada prepoved podpira, bi lahko koalicija podprla že ta predlog novele, je dejal Robert Pavšič (LMŠ) in s Sukičevo predlagal, da bi odbor to točko prekinil in jo nadaljeval na eni od naslednjih sej - da bi se lahko koalicija in ministrstvo uskladila glede podpore predlogu. Odbor je predlog zavrnil.

Za sprejetje novele so se poleg Levice zavzemali v SD, LMŠ in SAB. Člani odbora iz vrst koalicije z izjemo predsednika odbora Bojana Podkrajška (SDS) in Gregorja Periča (SMC) niso razpravljali. Podkrajšek je ministrstvo pozval, naj pospeši pripravo svojega predloga novele. Perič pa je med drugim menil, da bi morali problematiko nasloviti v zakonu o varstvu okolja, še navaja STA.