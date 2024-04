Od petka dalje bo Linhartova cesta popolnoma zaprta

Prenova Linhartove ceste v Ljubljani, ki se v teh dneh s sklepnimi opravili zaključuje na odseku med Dunajsko cesto in križiščem z Železno cesto ter Vojkovo ulico, prehaja v naslednjo stopnjo. Od petka do predvidoma konca julija bo tako ta mestna prometnica popolnoma zaprta na delu med križiščema z Železno cesto in Topniško ulico.

Mestni avtobusi na linijah 7, 7L in 22 bodo vozili po obvozni trasi, ki bo potekala po Vojkovi in Topniški ulici, Dunajski cesti ter Samovi ulici, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Vse udeležence v prometu na občini prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Dela bodo zamujala vsaj en mesec

Prenova Linhartove ceste, ki je predvsem na delu med Železno cesto in Topniško ulico močno načeta, je stekla konec oktobra lani. Dela v vrednosti 4,6 milijona evrov brez davka izvaja družba KPL, temeljita rekonstrukcija prometnice od Dunajske ceste do križišča s Topniško ulico oziroma natančneje do stika z Matjaževo ulico bi po pogodbi morala trajati osem mesecev. A glede na današnje sporočilo je jasno, da bodo dela zamujala vsaj en mesec.

V sklopu projekta bodo prometnico po celotni dolžini razširili v štiripasovnico. Ta bo imela na odseku, na katerem bo obnova stekla v petek, v obe smeri rumene pasove za javni potniški promet, boljše in širše bodo tudi površine za pešce in kolesarje.

Rekonstrukcija preostanka Linhartove ceste bo po napovedih ljubljanske občine na vrsto prišla naslednje leto. Občina naj bi postopek za izbor izvajalca za drugo fazo, vključno s prenovo krožnega križišča pri Žalah, ki bo postalo tako imenovano turbokrožišče, začela po koncu rekonstrukcije prvega odseka.

Predvidena je zasaditev 117 novih dreves

Pomemben vidik prenove predstavlja tudi zamenjava dreves ob prometnici, zaradi česar je bila občina deležna nekaterih kritik javnosti. V okviru zdajšnje prve faze rekonstrukcije je predvidena zasaditev 117 novih dreves. Ob tem naj bi skupaj 25 obstoječih dreves presadili na nove lokacije, 17 so jih že preselili v Šmartinski park.

Če je na odseku med Dunajsko cesto in Topniško ulico danes 154 dreves, jih bo po rekonstrukciji po napovedih 195. V drugi fazi obnove naj bi presadili še 45 obstoječih dreves in posadili 97 novih. Po celotni obnovi naj bi se tako število dreves ob Linhartovi cesti s trenutnih 199 povečalo na 292.

Prenova Linhartove ceste je sicer tudi eden od temeljnih gradnikov prometne ureditve območja Potniškega centra Ljubljana, kjer bodo v naslednjih letih ob nadgrajeni železniški postaji ter novi avtobusni postaji zrasli tudi številni zasebni nepremičninski projekti na čelu s kompleksom Emonika.