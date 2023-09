Od naravne katastrofe do poplačila škode

Oglasno sporočilo

Posledice poplav, ki so Slovenijo prizadele prejšnji mesec, so izjemno žalostne in tragične. Potem ko je voda za seboj pustila uničenje, ki bo zahtevalo dolgotrajno obnovo, se veliko ljudi sprašuje, kako bodo pridobili sredstva za popravilo škode. S tem se kažejo že prva nezadovoljstva – pri pregledu zavarovalnih pravic namreč marsikdo razočaran ugotavlja, da zavarovanja za poplavo sploh nima oz. je to zavarovanje prenizko. Hkrati pa se pojavljajo dileme, kako se prijava škode za zavarovalniško odškodnino sploh izvede.

Zavarovanje nepremičnine

Osnovni paket zavarovanja, ki ga sklene večina, zajema le škodo zaradi požara, viharja in toče, medtem ko je poplava vključena v višjih paketih kritij. Ravno zaradi izogiba visokim stroškom v primeru naravnih nesreč in drugih nevarnosti, ki lahko ogrozijo nepremičnine, je treba nepremičnine ustrezno zavarovati. Če nimamo urejenega tovrstnega zavarovanja, sami nosimo odgovornost za nastalo materialno škodo. Ljudje danes ugotavljajo, da imajo večinoma urejeno le zavarovanje pri izlivu vode. Če imate takšno zavarovanje, potem to ne zadostuje, da bi jo uveljavili za škodo v minulih poplavah. Nevarnost poplave na polici mora biti namreč posebej navedena kot kritje poplave in meteorne vode.

Kaj narediti in kako prijaviti škodo?

Zavarovalnice priporočajo, da se prijava škode po ujmi uredi na daljavo, prek spleta. Najprej najdite in preverite svojo zavarovalno polico in nato prijavite škodo. Pomembno je, da vso nastalo škodo podrobno fotografiramo in jo tako dokumentiramo. Pri tem naj se čim bolje vidi, kako so stvari uničene in do katere mere. Hkrati pripravite podrobnejši seznam poškodovanih predmetov s podatki o starosti in nabavni vrednosti predmeta ter račune za sanacijo. S tem boste cenilcu olajšali nalogo ocenjevanja škode.

Če je le mogoče, poškodovane predmete obdržimo, da jih bo cenilec lahko pregledal. Če jih zaradi varnostnih razlogov ne moremo obdržati, pa jih odpeljimo na deponijo, pred tem pa jih seveda fotografiramo in popišemo. Če je mogoče in nam prostor dopušča, shranimo vsaj tehnično opremo (stroji, računalniki …) in druge predmete višje vrednosti.

Škoda na vozilih

Do nadomestila škode na vozilu, ki izvira iz dogodkov, kot so zemeljski plaz, poplava, hudourniške ali visoke vode, smo upravičeni, samo če imamo urejeno kombinacijo B delnega avtomobilskega kaska. Prijava škode more vsebovati število prevoženih kilometrov, do katere višine je bilo vozilo poplavljeno in morebitne druge oblike poškodb. Priložiti je treba tudi fotografije številke šasije, registrske številke, fotografije vozila ter posnetke poškodb in notranjosti vozila.

POZOR! Pazite pri nakazovanju sredstev za pomoč! Če posameznik prejme pomoč od humanitarnih ali invalidskih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, ni dolžan plačati dohodnine. Če delodajalec izplača solidarnostno pomoč delavcu, ta pomoč do višine dva tisoč evrov ne vpliva na davčno osnovo. Kar zadeva prejemanje daril, velja, da se darila, ki vključujejo premično premoženje, vključno z denarjem, obdavčijo le, če presežejo znesek pet tisoč evrov. Torej, vedno preverite status humanitarne organizacije na njihovih spletnih straneh. Hkrati bodite pozorni, da je pri nakazilih jasno opredeljen namen sredstev (npr. donacija za sanacijo o poplavi, sanacije strehe, nakup oken …).

Humanitarna pomoč in izredna denarna pomoč (IDP)

Rdeči križ in Karitas sta že v procesu pregledovanja vseh vlog, ki so jih prejeli v prvem roku prijav (do 28. avgusta) za humanitarno pomoč o poplavah. Prejeli so več kot 8.500 prošenj. Posamezno gospodinjstvo bo prejelo od 500 do največ tri tisoč evrov, skupno se jim bo razdelilo deset milijonov evrov.

Do izredne denarne pomoči bodo upravičene vse žrtve poplav in plazov in to neglede na dohodek in premoženje, torej tudi tisti, ki niso socialno ogroženi. Hkrati ni pomembno, kako obsežna je bila škoda – je šlo le za zalito klet ali je gospodinjstvo ostalo brez celotne nepremičnine. Vlogo lahko oddate najkasneje do 31. decembra letos, skupaj s prilogami pa jo naslovite na Center za socialno delo. Pri tem ministrstvo pravi, da ne gre za znesek za povračilo škode, temveč za denarno pomoč, ki bo ljudem omogočala, da se začnejo postavljati na noge.

