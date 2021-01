Od danes prepoved prehitevanja čez dan na avtocesti A1

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na avtocesti med Šentiljem in Koprom (A1) od danes velja prepoved prehitevanja med 6. in 18. uro za težka tovorna vozila. Policija, ki je doslej nadzirala prepoved prehitevanja v prometnih konicah, bo izvedla poostren nadzor in ga ponavljala na območjih posameznih policijskih uprav.