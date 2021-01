Policija bo jutri poostreno nadzirala prehitevanje na avtocesti

Na avtocesti med Šentiljem in Koprom (A1) bo od petka za težka tovorna vozila veljala prepoved prehitevanja med 6. in 18. uro. Policija, ki je doslej nadzirala prepoved prehitevanja v prometnih konicah, bo prvi dan izvedla poostren nadzor in ga ponavljala na območjih posameznih policijskih uprav.

"Prepoved prehitevanja je v prometnih konicah veljala že zdaj. Zato bistvenih sprememb ne načrtujemo. Nadzor nad novo omejitvijo bo potekal ob rednem delu in med poostrenimi nadzori, ki jih načrtujemo skozi vse leto," so po poročanju STA navedli na Generalni policijski upravi.

Od petka bo prepoved prehitevanja na avtocesti A1 čez dan veljala za tovorna vozila, težja od 7,5 tone. Tovornjaki bodo lahko še vedno prehitevali čez dan na odsekih s tremi voznimi pasovi in v nočnem času.

Na nekaterih avtocestnih odsekih že zdaj velja, da tovornjaki ne smejo prehitevati v času jutranje in popoldanske prometne konice. Ob tem je prehitevanje za tovornjake popolnoma prepovedano v predorih in na razcepih, pa tudi na nekaterih mestnih obvoznicah.

Odseki, kjer je že zdaj v času prometnih konic prepovedano prehitevanje, so označeni s prometno signalizacijo, nadzor nad kršitvami pa izvaja policija. Globa za kršitelje znaša 300 evrov.

Kot so povzeli na Generalni policijski upravi, so policisti lani ugotovili 1.534 tovrstnih kršitev, v letu 2019 1.128, v letu 2018 775 in v letu 2017 1.031 kršitev.

V agenciji za varnost prometa so danes na Twitterju objavili, da je treba biti ob novih pravilih pri tovornih vozilih pozoren na ustrezno varnostno razdaljo, saj je zavorna pot pri njih daljša.

Prepoved prehitevanja za tovornjake na avtocesti A1, ki je najbolj obremenjena s tovornim prometom, je v začetku lanskega novembra napovedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki je ob tem poudaril, da bodo tako zagotovili boljšo pretočnost in večjo varnost.

Napovedujejo avtocestno policijo

Za večjo varnost bo v prihodnje skrbela tudi avtocestna policija. "Njena vzpostavitev je predvidena postopoma. Najprej želimo enoto vzpostaviti na območju Ljubljane, kar je predvideno v prvih mesecih letos, časovnica pa bo odvisna od sprejetja vseh ustreznih sistemskih aktov in izpeljave razpisov, ki so za to potrebni," so povedali na policiji.

"Slovenski avtocestni križ naj bi po načrtih nadziralo 15 patrulj. Oprema bo takšna, kot jo imajo prometni policisti, predvideva se nakup nekoliko bolj zmogljivih motornih vozil. Spremljali pa bomo tudi razvoj opreme za nadzor prometa, s katero bomo postopoma opremljali te enote," so dodali na Generalni policijski upravi.