Obupani paznik: Se sploh zavedajo, da je moje življenje ogroženo? #foto #video

Glavna tema tokratne oddaje Argument na Planetu je kontroverzni pobeg srbskih pripornikov iz koprskega zapora. V prvem delu oddaje so prikazali ekskluzivne posnetke varnostnih kamer, ki so ujele pobeg pripornikov. Posebej za oddajo Argument je v Italiji spregovoril pobegli pripornik Damnjan Mitrović. Ta je med drugim izjavil, da pazniki med nočno izmeno tudi spijo, gledajo filme in igrajo računalniške igrice. Za nameček je pripomnil, da paznik v zameno za 500 evrov zaporniku v zapor prinese mobilni telefon.

Ustvarjalce oddaje je zanimalo, zakaj je molk pristojnih po dogodku trajal kar 15 dni, kako je mogoče, da nihče od odgovornih za pobeg pripornikov do danes ni izgubil službe, in kako bosta delo nadaljevala hudo sprta uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in sindikat, ki zastopa pravosodne policiste.

Kdo bo odgovarjal za pobeg srbskih pripornikov?

V razpravi v studiu so sodelovali pravosodna ministrica Andreja Katič, direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj, predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk, odhajajoči direktor koprskega zapora Dušan Valentinčič in koprski paznik David Ule, tudi član izmene paznikov, ki jo je 29. decembra zjutraj pričakala novica o pobegu pripornikov.

Srbska pripornika Dragan Milosavljević in Damnjan Mitrović sta 29. decembra ob 3.50 s pomočjo pohištva razširila prerezani rešetki, in se skozi razširjeno odprtino s pomočjo rjuh spustila na dvorišče zapora. Tik ob steni, kjer ju kamera ni mogla zaznati, sta se pod okni previdno splazila proti tovornemu izhodu.

Da bi se povzpela na streho izhoda, sta k steni privlekla zabojnik in nanj postavila manjši smetnjak. Čez rezilno žico sta vrgla vzmetnico in se prebila na streho izhoda. S strehe sta se na svobodo spustila z improvizirano vrvjo.

Mitrović: Pazniki vam za 500 evrov dajo telefon

Za oddajo Argument je spregovoril tudi eden od pobeglih pripornikov. Damnjan Mitrović je za Planet povedal, da pazniki mobilni telefon zapornikom prinesejo za 500 evrov. "Da prinese v zapor en telefon, ti paznik lahko zaračuna do 500 evrov. Če jih prinese pet na mesec, je to 2.500 evrov. To je več od njegove plače," je dejal Mitrović.

Drugi del oddaje Argument: Pazniki v strahu za svoja življenja. Video: Planet

Poleg tega je povedal, da pazniki med nočno izmeno spijo, gledajo filme, igrajo računalniške igrice ter na prostem pijejo kavo in kadijo cigarete: "Stražarjev, ki bi ponoči opravljali obhode, je malo. Na vsake pol ure gredo in preverijo hodnike, ampak tudi oni delajo samo do dveh oziroma pol treh zjutraj."

Mitrović je v nadaljevanju poudaril, da je odhajajoči direktor Valentinčič v zaporu ustvaril sistem, ki odstopa od črke zakona, a deluje tako, da imajo pazniki mir, zaporniki pa se zamotijo z ugodnostmi: "On je to postavil zelo pametno. Pripravil je svojega vodjo zapora in vse druge uslužbence, da se pogovarjajo in družijo z zaporniki. Kako je mogoče, da se nihče z nikomer ne prepira?"

Obupani paznik: Se sploh zavedajo, da ogrožajo moje življenje in življenja drugih?

V drugem delu Argumenta so ustvarjalci oddaje razkrili dopis, ki ga je vodja koprskega oddelka za varnost Andrej Lovrec ta ponedeljek poslal paznikom. "Vodja izmene je dolžan v nočnem času izvesti najmanj pet kontrol, ponoči pa izvede tudi kontrolo na oddelkih z namenom, da ugotovi, ali pravosodna policista izvajata nadzor v skladu z načrtom varovanja. To izvede najmanj trikrat na noč," je zapisal Lovrec.

Uredništvu Argumenta je uspelo pridobiti tudi pretresljiv odziv vodje izmene, ki je bil na delu v noči, ko se je zgodil pobeg. "To je še hujše kot prej. Zdaj me kaznujejo s tem, da bom moral kar petkrat iti sam opraviti kontrolo strehe, dvorišča in igrišča. Na strehi ni videonadzora, kdo me bo tam spremljal, ko bom hodil sam," se sprašuje eden od zaposlenih, ki je dobil opozorilo pred odpovedjo.

"S tem navodilom se vodjo izmene kaznuje, da mora brez podpore preostalih izvajati omenjene obhode na najbolj kritičnih točkah. Pri tem pobegu bi pobegla pripornika lahko srečal, zame bi se lahko končalo usodno. Se sploh zavedajo, da ogrožajo moje življenje in življenje preostalih vodij izmen? Kaj se mora še zgoditi? Da me ubijejo, da sem mrtev?" je zapisal obupani paznik.