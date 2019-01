Konflikt interesov: Državni denar članom sveta za medicinske vede, Noč brez programa #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Argument na Planetu so v četrtek zvečer predstavili zgodbo Zoisovega nagrajenca in priznanega kardiologa Marka Noča, ki so mu po 14 letih ukinili financiranje raziskovalnega programa. Sinoči so ustvarjalci oddaje navedli štiri člane znanstvenega sveta, ki so s svojega položaja črpali državni denar. Ljudje, ki predlagajo ocenjevalce projektov, namreč tudi kandidirajo za javni denar in ga na koncu tudi dobijo. V oddaji Danes na Planetu razkrivajo neverjetno ozadje delitve državnega denarja za znanost.

Ker gre za neposredni konflikt interesa, bi moral primer prvi preiskati minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Kardiolog Marko Noč je sveži Zoisov nagrajenec za vrhunske dosežke. Samo dva dni po tem, ko mu je minister Pikalo zaploskal na podelitvi, je zdravnik prejel odločbo, da je njegov program ostal brez javnega denarja.

"Jaz sem bil in sem še vedno najbolj prizadet zaradi človeške plati. Izredno sovražim dvoličnost, zahrbtnost in hinavščino," je sinoči v oddaji Argument poudaril Noč.

Konflikt interesa: Štirje člani sveta so na koncu dobili državni denar

Znanstvenoraziskovalni svet za medicinske vede, ki odloča o tem, komu bo šel državni denar za raziskovalno dejavnost, sestavlja enajst članov. V oči bode konflikt interesov, ki so sinoči razkrili ustvarjalci oddaje Argument. Trije člani sveta Mitja Košnik, Primož Strojan in Andrej Janež so s svojimi projekti kandidirali za državni denar.

Kljub temu, da je Marko Noč edini med prijavljenimi član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) in cenjen akademik v Evropi, se je na lestvici kandidatov s svojim projektom uvrstil na zadnje mesto. Foto: STA

Javna sredstva so na koncu dobili štirje člani sveta, poleg prej omenjene trojice še Ksenija Geršak. Ta se na razpis sploh ni prijavila, a je Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana po prerazporeditvi sredstev njenemu programu odobril deset tisoč evrov javnih sredstev.

Člani znanstvenoraziskovalnega sveta za medicinske vede so Alojz Ihan (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani), Mitja Košnik (Univerzitetna klinika Golnik), Maja Ovsenik (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani), Simon Podnar (Univerzitetni klinični center Ljubljana), Primož Strojan (Onkološki inštitut), Ksenija Geršak (Univerzitetni klinični center Ljubljana), Jadranka Buturović - Ponikvar (Univerzitetni klinični center Ljubljana). Andrej Janež (Univerzitetni klinični center Ljubljana), Zalika Klemenc Ketiš (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani) in Peter Pregelj (Medicinska fakulteta univerze v Ljubljani). Predsednik sveta je Gregor Serša (Onkološki inštitut).

UKC Ljubljana: Šabeder ni vedel, za kateri denar gre

Da bodo sredstva dodeljena drugam, so v ljubljanskem kliničnem centru vedeli že dva meseca prej, preden so o tem obvestili Noča. V luči dopisovanja med javno agencijo za raziskovalno dejavnost (ARRS) v UKC Ljubljana pojasnjujejo, da generalni direktor Aleš Šabeder ni vedel, za kateri denar gre.

"Če ARRS ne bi poslali predloga prerazporeditve sredstev v roku, bi sredstva v višini 107 tisoč evrov izgubili in tako oškodovali UKC Ljubljana. Odločbo o zavrnitvi programa, ki ga je prijavila programska skupina pod vodstvom profesorja Marka Noča, smo prejeli dva meseca pozneje, in sicer 11. decembra 2018," so v četrtek sporočili z UKC Ljubljana, ki ga vodi Aleš Šabeder. Foto: STA

Marko Noč je sinoči napovedal, da se bo za raziskovalni program in sodelavce boril do konca. O odstopu ministra Pikala je bil jasen. "Jaz sem zdravnik in raziskovalec, nisem pa politik. Če bi bil v takšnem položaju, sicer ne bi imel nobenih dvomov," je Noč poudaril v oddaji Argument.

Minister Pikalo, ki je prihod v studio oddaje Argument odpovedal v zadnjem hipu, se je na zadevo odzval pisno. Kot je sporočil, ga pozivi k odstopu presenečajo. "Gre za povsem ustaljen postopek, ki tudi v tem primeru ni v ničemer odstopal od ostalih tovrstnih postopkov. Nikakršnih zapletov ni bilo in nobenega razloga ni, da bi minister odstopil," je prepričan Pikalo.

Da bodo kazenske ovadbe padale tudi zaradi programa otroške srčne kirurgije, je v oddaji Argument sinoči napovedala nekdanja predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Gordana Živčec Kalan. Po informacijah Planeta kazenski ovadbi čakata nekdanjo zdravstveno ministrico Milojko Kolar Celarc in nekdanjega direktorja NIOSB Braneta Dobnikarja.