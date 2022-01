Vendarle konec preplačevanja opreme v slovenskem zdravstvu? #video

Vidni borci proti korupciji v slovenskem zdravstvu − Marko Noč je samo eden od njih − pravijo, da je vladni zakon prelomni dogodek v boju zoper preplačila medicinske opreme. Medtem ko se je velik del opozicije glasovanja o zakonu izognil: številni so šli ravno takrat na kavo. Proti je bilo kar osem poslancev Levice, kjer trdijo, da "javne nabave zdravstva ureja stranka, ki jo zaznamuje sum korupcije ravno pri nabavi zaščitne covidne opreme". Proti so glasovali še dva poslanca LMŠ in poslanka SD. A zakaj oz. bolje, pod čigavim vplivom so bili proti zakonu, ki so ga nekateri ugledni zdravniki težko čakali že leta?

Da ima slovensko zdravstvo težave, ni skrivnost: samo pri nabavi kolčnih protez je razlika v ceni med slovenskimi bolnišnicami kar 75-odstotna. Državni zbor je zato pred natanko tednom dni uzakonil nabavo medicinske opreme po referenčnih cenah, ki so jo pozdravili tudi predstavniki zdravstva. "Upam, da je to prvi korak v pravo smer za zagotavljanje normalnih cen medicinskega materiala v slovenskem zdravstvu," je takrat dogajanje komentiral predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana Marko Noč.

Naročanje medicinske opreme bo temeljilo na sistemu evropsko primerljivih cen. Noveli zakona je nasprotovalo enajst poslancev: poslanka socialnih demokratov in dva poslanca LMŠ ter vseh osem poslancev Levice. "Spomnimo se samo izginulih tovornjakov, napačnih mask, Počivalškovih ventilatorjev pa tega, da je Jelka Godec urejala nabave na ministrstvu," je svoje mnenje utemeljevala poslanka Levice Nataša Sukič.

KUL večinoma ignoriral glasovanje

Svojega glasu v hramu demokracije ni oddalo 29 poslancev koalicije KUL. Opozicijo je zmotilo predvsem to, da bo pri nakupu, ki bo temeljil na referenčnih cenah, dovoljeno odstopanje za deset odstotkov. "Mi ne razumemo, zakaj naj bi bil ultrazvok deset odstotkov dražji, kot je v Avstriji, Nemčiji, Švici, in zakon je zelo malomarno napisan. Ker pa je usmeritev prava, nismo ovirali sprejema in tudi nismo nasprotovali zakonu," je dejal Dejan Židan iz SD.

Spremembe predvidevajo, da se takrat, ko nabava ni mogoča niti z desetodstotnim odstopanjem, lahko blago kupi s pogajanji brez predhodne objave, kar je po mnenju Levice sporno. "Omogoča netransparentna pogajanja z drugimi ponudniki," pravi Sukičeva.

Urad prihaja v treh tednih

Uzakonjene spremembe je sicer podprl eden ključnih mož v boju proti vrtoglavim cenam v zdravstvu, ki jih je razkrila afera z nabavo žilnih opornic. "Vsebuje prvo in glavno točko, to so referenčne cene, s katerimi poskušamo zajeziti to korupcijo, in kot pravim, organiziran kriminal v zdravstvu," je pred tednom dni komentiral kardiolog Blaž Mrevlje.

Prav kardiologa Blaža Mravljeta skupina Zdravstvo.si predlaga za direktorja novega vladnega urada za centralno cenovno evidenco.

Urad za centralno cenovno evidenco bo, tako določa zakon, ustanovljen v naslednjih treh tednih.