Bi lahko ta novi zakon ustavil korupcijo v zdravstvu? #video

Bi lahko novi zakon, ki ga v obravnavo predlagajo stranke SDS, NSi in SNS, končno ustavil korupcijo pri nabavah v zdravstvu? V strankah so prepričani, da bodo ravno te spremembe, če bodo sprejete, omogočile znižanje cen medicinske opreme ter zagotovile preglednejše in gospodarnejše ravnanje z davkoplačevalskim denarjem. Da so spremembe nujne in dobre, pa se strinja tudi kardiolog, oster kritik razmer v zdravstvu Blaž Mrevlje.

Da korupcijske afere o preplačanih medicinskih pripomočkih spremljajo nabave v zdravstvu že vse od od začetka samostojne Slovenije, je danes poudarila poslanka SDS Karmen Furman.

V vseh teh letih do zdaj pa ni bilo posluha ali volje, da se to zakonsko uredi in bi torej onemogočili nadaljnja preplačila zdravstvenega materiala, ki smo jim bili priča v številnih javnih aferah.

Ena od bolj odmevnih je bila zagotovo afera z nabavo žilnih opornic, ki je takrat v boj proti previsokim cenam medicinskih pripomočkov povedla tudi kardiologa Blaža Mrevljeta.

"Vesel sem, da se je stvar premaknila vsaj toliko, da imamo danes predlog zakona, ki vsebuje prvo in glavno točko, to so referenčne cene, s katerimi poskušamo zajeziti korupcijo in, kot jaz temu pravim, tudi organiziran kriminal v zdravstvu," je povedal Mrevlje.

Pričakujejo, da bodo vsi podprli novi zakon

Z izvedbo sistema evropsko primerljivih cen bi preprečili, da bi se tudi v prihodnje pojavljala dolgoletna praksa slovenskih bolnišnic, in sicer da bi se torej enak material istega proizvajalca pri nas prodajal po bistveno višjih cenah kot v drugih primerljivih evropskih državah, kakor tudi, da bi se cene enakega materiala med slovenskimi bolnišnicami še naprej bistveno razlikovale.

Podobno kot Mrevlje ravno to, da bi zakon zajezil korupcijo, najbolj podpira tudi predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, ki trdi, da je po nekaterih katerih izračunih v žepe dobaviteljev v 25 letih odkapljalo med 1,3 in 1,7 milijarde evrov.

"Zakaj bi ta denar namesto za zdravje bolnikov šel za kupovanje jaht, nepremičnin na raznih otokih, potovanj po Mavriciju, pa za avtomobile, fikuse in lepe tajnice," je bil kritičen Jelinčič Plemeniti.

"Tako bomo zagotovili racionalno porabo sredstev iz zdravstvene blagajne. Če gre za medicinski material manj denarja, ga bo več ostalo za kakovostno obravnavo bolnikov, brez čakalnih vrst," se strinja tudi poslanec NSi Andrej Černigoj, ki meni, da bo novi zakon koristil predvsem bolnikom.

Ob tem pa vsi poudarjajo, da pričakujejo tudi podporo opozicije.

"Spremembe zakona v tej smeri so nujne, saj smo očitno soglasni tako v koaliciji kot v opoziciji, kar je bilo na junijski plenarni seji brez glasu proti tudi potrjeno," je povedala Furmanova.

"Dvomim, da bo v parlamentu katerakoli stranka glasovala proti. Če bo katerakoli glasovala proti, pomeni, da podpira korupcijo," še dodaja Jelinčič.