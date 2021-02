Celjski kriminalisti prejemanja in dajanja podkupnin sumijo 25 ljudi

Celjski kriminalisti prejemanja in dajanja podkupnin sumijo 13 fizičnih in 12 pravnih oseb, preiskava pa še poteka, je povedal vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Celje Ervin Stojnšek. Celjski župan Bojan Šrot in vojniški župan Branko Petre sta potrdila, da je preiskava potekala na njunih občinah.

Kot je v današnji izjavi za medije povedal vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na celjski policijski upravi Ervin Stojnšek, so celjski kriminalisti v sredo opravili 15 hišnih preiskav na širšem območju Celja, v času preiskovalnih dejanj pa so 11 ljudem odvzeli prostost. Po končani preiskavi so jih že izpustili. Hišne preiskave so opravili zaradi utemeljenih sumov korupcijskih kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin, poroča STA.

Vsaj štirje javni uslužbenci od različnih ponudnikov prejemali podkupnine

Po besedah Stojnška so po zadnjih ugotovitvah kriminalistov vsaj štirje javni uslužbenci, zaposleni v subjektih javnega prava, od leta 2019 do leta 2020 od različnih ponudnikov storitev v postopkih javnih naročanj del sprejemali denarne nagrade, darila ter druge koristi. Osumljeni so z zlorabo svojega uradnega položaja, v okviru katerega so pripravljali razpisne dokumentacije, neposredno vplivali na izbiro ponudnikov v postopkih javnih naročanj.

Na izbiro so vplivali tako, da so v postopkih javnih razpisov fizično posegali v že prejeto razpisno dokumentacijo ter uradno prejeto in originalno razpisno dokumentacijo določenega ponudnika nadomeščali z razpisnim pogojem vsebinsko ustreznejšo ponudbo. V postopkih naročil majhnih vrednosti so medtem pošiljali povpraševanja ponudnikom, s katerimi so se vnaprej dogovorili, da bodo posredovali fiktivne ponudbe, ki niso vsebovale prave volje ponudnika, pač pa so služile zgolj formalnim pogojem izvedbe postopka javnega naročanja z zbiranjem ponudb.

Celjski župan Bojan Šrot je povedal, da so med osumljenimi tri osebe z občinskega oddelka za okolje. Foto: STA

Pri izvedbi tovrstnih javnih naročil, ki so bila vredna od nekaj tisoč evrov pa do 1,5 milijona evrov, so bila na podlagi določil zakona o javnem naročanju kršena načela, ki pri delu obvezujejo javne uslužbence in javne institucije. Kršena so bila načela konkurence med ponudniki, gospodarnosti, ekonomičnosti in smotrnosti.

Postopki javnega naročanja so bili namreč izvedeni tako, da so omejevali konkurenco med možnimi ponudniki, saj so favorizirali že vnaprej določenega ponudnika, s čimer posledično občine niso zagotovile gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev, je dejal Stojnšek. Zaradi jemanj podkupnine osumljenim grozi zapor od enega do petih let in denarna kazen, za dajanje podkupnine pa zapor od šestih mesecev do štirih let in prav tako denarna kazen.

Šrot: Med osumljenimi ni vodilnih občinskih uslužbencev

Celjski župan Bojan Šrot je danes povedal, da na celjski občini preiskava poteka tudi danes, med osumljenimi pa so tri osebe z občinskega oddelka za okolje. Omenjeni ljudje danes niso prišli na svoja delovna mesta. Med osumljenimi ni vodilnih občinskih uslužbencev, je zatrdil Šrot in dodal, da se je preiskava nanašala na javne razpise manjše vrednosti, kar pomeni manj kot sto tisoč evrov.

Vojniški župan Branko Petre pa je za STA povedal, da je vojniška občina stranska udeleženka v predkazenskem postopku ter da kriminalisti preiskujejo in zbirajo informacije glede suma o obstoju kaznivega dejanja prejemanja podkupnine ene zaposlene osebe zaradi morebitnega favoriziranja izbora izvajalcev v projektih javnega naročanja. Ta oseba naj bi za nagrado omogočila pridobitev posla pri gradnji vrtca na Frankolovem. Kriminalisti pa so jim zasegli pisno in elektronsko gradivo, je še dejal Petre.