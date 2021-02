Celjski kriminalisti zaradi korupcije opravljajo hišne preiskave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjski kriminalisti v sodelovanju z mariborskimi kolegi ter policisti več policijskih postaj z območja Policijske uprave (PU) Celje danes zaradi suma korupcije opravljajo več hišnih preiskav na širšem celjskem območju. Za čas preiskovalnih dejanj so prostost odvzeli 11 osebam, so sporočili s PU Celje.

Navedli so tudi, da hišne preiskave izvajajo zaradi utemeljenih sumov korupcijskih dejanj jemanja in dajanja podkupnin v okviru kršenja zakona o javnem naročanju, piše STA.

Po neuradnih informacijah časopisa Večer hišne preiskave potekajo v štirih občinah, med njimi tudi v celjski in vojniški. Da so pri njih potekale hišne preiskave, so za časopis potrdili na Občini Celje.

V preiskavi naj bi se znašli posamezniki na oddelku za okolje in prostor omenjenih občin, primeri pa naj bi se navezovali na navidezne konkurenčne ponudbe za javne razpise sicer manjših vrednosti. Kriminalisti naj bi obiskali tudi nekatera manjša gradbena podjetja, poroča Večer.

Več informacij pa bo policija podala v prihodnjih dneh, še piše STA.