Cerar: Odziv sodišča je zvenel arogantno, sistem morajo popraviti

Ustavno sodišče je prejšnji teden priznalo, da se jim je lani zgodila napaka, ker je Rok Čeferin kot sodnik poročevalec sodeloval pri odločanju o zavrženje pritožbe Petra Kodriča, ki se je pritožil, ker je upravni odbor odvetniške zbornice, v katerem je bil tudi Čeferin, leta 2014 zavrnil njegovo prošnjo, da bi postal odvetnik. Kodrič se je zaradi nepoštenega sojenja ustavnega sodišča pritožil na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP).

Iz sodišča so sporočili, da jim je Čeferin sam predlagal, da bi napako popravili in da so o predlogu sodnika so že odločili. V začetku prejšnjega tedna so sporočili, da bodo o odločitvi najprej obvestili pritožnika, "nato pa odločitev, kot vedno, objavili na spletni strani". Kodriča o načinu poprave napake pri sojenju do včeraj še niso obvestili.

Celotno izjavo nekdanjega premiera Mira Cerarja o napakah in komuniciranju ustavnega sodišča si lahko ogledate na posnetku:

Nekdanji premier Cerar se je na več razkritih spodrsljajev ustavnega sodišča za Planet odzval podobno kritično kot pred njim več drugih pravnikov. Andraž Teršek z Univerze na Primorskem je v kolumni na Ius Info pozval k zunanji in notranji reviziji dela Ustavnega sodišča. Pet univerzitetnih profesorjev prava je predlagalo ukrepe za povrnitev zaupanja, predvsem analizo neobrazloženih odločitev zadnjega leta, odvetnik Blaž Kovačič Mlinar pa je predlagal odpravo neobrazloženih odločitev, ki jih označuje za "rak rano" Ustavnega sodišča.

Spremembo ravnanja je v članku Kam odnaša ustavno sodišče? je predlagala tudi Verica Trstenjak.