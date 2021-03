Je ustavni sodnik Čeferin le presojal lastno ravnanje?

Ustavni sodnik Rok Čeferin je na ustavnem sodišču kot poročevalec članoma senata Špelci Mežnar in Mateju Accettu predlagal zavrženje pritožbe Petra Kodriča, ki se je na ustavno sodišče pritožil, ker je upravni odbor odvetniške zbornice leta 2014 zavrnil njegovo prošnjo, da bi postal odvetnik. Sklep o neutemeljenosti pritožbe so lani novembra podpisali vsi trije sodniki. Primer je zdaj pred evropskim sodiščem, ker je Čeferin kot član upravnega odbora odvetniške zbornice leta 2014 soodločal, da Kodrič ni primeren za odvetniškega kandidata. Kodrič se je na ESČP pritožil z oceno, da ustavni sodnik ne bi smel presojati lastnega ravnanja v preteklosti in da sojenje ni bilo nepristransko in pošteno.

Ustavno sodišče je februarja, ko je na spletnih omrežjih prvič završalo, da naj bi Rok Čeferin na ustavnem sodišču presojal lastno ravnanje v preteklosti, odločno zanikalo, da bi se to zgodilo. Objava je bila takšna:

Odziv generalnega sekretarja ustavnega sodišča Sebastiana Nerada, ko so novinarji preverjali te polemike na spletnih omrežjih, je bil, da informacija o sojenju sodnika Čeferina v lastni zadevi ne drži. Odziv je bil takšen:

Pritožba na evropsko sodišče za človekove pravice Petra Kodriča, o njej danes poroča tudi Bojan Požar, pa zdaj kaže, da dogajanje le ni bilo tako nesporno. Za odziv, ali bi se sodnik Čeferin vendarle moral izločiti, ker je odločal o ravnanju, v katerem je sam sodeloval, smo ustavno sodišče danes ponovno prosili. Neuradno je slišati, da bi naj Čeferin in ostali spregledali, da je Čeferin sodeloval pri odločanju v preteklosti in da zaradi tega ne sme soditi.

Če bi Čeferin in ostali sodniki namerno ravnali nepošteno, bi jih lahko doletel celo kazenski postopek.

Leta 2014 je pravnik Peter Kodrič kandidiral za odvetniškega kandidata in Čeferin je bil v devetčlanskem Upravnem odboru Odvetniške zbornice Slovenije, ki je prošnjo takrat zavrnil z razlago, da je Kodrič "moralno nevreden" za opravljanje odvetniškega poklica, ker je 17 let prej kršil carinske predpise in zaradi stečaja pozneje nikoli ni plačal carinskega dolga.

Kodrič je na upravnem, vrhovnem in ustavnem sodišču poskušal doseči razveljavitev te odločitve, ko so mu zaradi 17 let starega prekrška Čeferin in odvetniki zavrnili prošnje za mesto odvetniškega kandidata. Čeferin, Accetto in Mežnarjeva so pritožbo zavrgli.

Vsebinski del pritožbe na evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je takšen: