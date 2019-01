Argument: Kako je priznani kardiolog ostal brez raziskovalnega programa #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kardiolog in specialist interne medicine v ljubljanskem kliničnem centru Marko Noč je po 14 letih ostal brez javnega denarja za svoj raziskovalni program. Čeprav je javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) njegov program ocenila pozitivno in sklenila, da rezultati programa upravičujejo vlaganje javnih sredstev, je šolski minister Jernej Pikalo decembra lani s sklepom potrdil ukinitev programa. Kardiolog si je izgubljena sredstva poskušal priboriti na sodišču, a ga je ustavilo vodstvo kliničnega centra.

Specialist interne medicine in kardiolog Marko Noč je svetovno prepoznavnost doživel kot strokovnjak na področju kardiologije. V sistemu, ki je okužen s korupcijo, se je Noč proslavil kot žvižgač v primeru nabave žilnih opornic, so gosta predstavili v oddaji Argument na Planetu.

Priznanemu kardiologu po 14 letih ukinili raziskovalni program

Sistem ga je priznanega zdravnika kaznoval na zelo ponižujoč način. Po 14 letih nemotenega financiranja ga je javna agencija za raziskovalno dejavnost odpisala. Pod sklep, da po 14 letih ukinejo raziskovalni program, nad katerim je bedela ekipa pod vodstvom Noča, se je decembra lani podpisal minister za izobraževanje Jernej Pikalo.

"Jaz sem najbolj prizadet zaradi človeške plati. Izredno sovražim dvoličnost, zahrbtnost in hinavščino. Šele ko sem zadevo prespal, sem začel razmišljati o vsebinski plati te odločbe. Takrat sem se odločil, da je to šlo predaleč in da bom uporabil vsa pravna sredstva, da ta denar vrnem naši raziskovalni skupini," je poudaril Noč.

Vodstvo UKC Ljubljana odvetnike pozvalo, naj opustijo tožbo

Brezplačno pravno pomoč so priznanemu kardiologu, ki je dobil Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke v intenzivni interni medicini, obljubili v odvetniški pisarni Čeferin, vendar pa je vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana odvetnikom nato sporočilo, naj prenehajo vse aktivnosti s tožbo.

Oktobra lani je ARRS namreč poslal pismo na UKC Ljubljana, v katerem je institucijo pozval, naj sredstva, približno sto tisoč evrov, prerazporedi med druge programe, ki so bili uspešni na razpisih.

Noč: Če bi bil minister, v tem primeru ne bi imel pomislekov o odstopu

Med omenjenimi programi ni bilo raziskovalnega programa pod vodstvom Noča, ki je tako ostal brez 70 tisoč evrov javnih sredstev. Generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder se takrat ni vprašal, zakaj so ukinili Nočev program, in je sredstva zgolj prerazporedil med druge programe.

"Prepričan sem, da je to pravno pilo vodo, človeška plat pa je pri tem grozljiva. Nekolegialnost in nekorektnost me najbolj prizadeneta," je povedal Noč. Na vprašanje, ali bi minister za šolstvo moral odstopiti, je Noč odgovoril, da sam v tem konkretnem primeru "ne bi imel pomislekov" o odstopu.