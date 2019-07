Obtožnico zoper Jankovića in druščino tožilstvo poslalo na sodišče #video

Da bo tožilstvo v tej zadevi naredilo nov korak, smo napovedali v članku Nova obtožnica za Jankovića in druščino: tokrat zaradi nakupa prostorov v Stožicah pred slabim mesecem dni. Takrat so nam na tožilstvu dejali, da bodo obtožnico vložili "v prihodnjih dneh".

V ponedeljek smo nato pri sodišču preverjali, ali so jo prejeli, a so nam odgovorili, da ne. Zdaj pa so nam s tožilstva sporočili, da so obtožnico vložili v torek.

Sodišče bo obtožnico posredovalo vsem obdolženim in njihovim zagovornikom, ki imajo možnost ugovora. Če ugovorov ni (to je v tej zadevi malo verjetno) ali pa so ti zavrnjeni, obtožnica postane pravnomočna. Potem sodnik razpiše predobravnavni narok, na katerem se obdolženci izrečejo o krivdi. Če te ne priznajo, se začne sojenje.

Tožilstvo krivi šesterico iz Jankovićevega kroga

Zadeva se nanaša na prostore za hladilno strojnico v Športnem parku Stožice, ki jih je občinsko podjetje Energetika Ljubljana leta 2010, v času gradnje športnega objekta, kupilo od graditelja Stožic Grepa. Na tožilstvu so nam potrdili, da bodo vložili obtožnico zoper šest fizičnih in eno pravno osebo.

V fazi ovadbe sta tožilstvo in policija preiskovala ljubljanskega župana Zorana Jankovića, njegovega sina in šefa Electe Damijana Jankovića, direktorja Energetike Ljubljana Hrvoja Draškovića, Zlatka Srako iz Energoplana, Uroša Ogrina iz Gradisa in Boštjana Stamejčiča iz Baze Dante. Kriminalisti so ob tem sprva preiskovali štiri pravne osebe, zdaj bo v obtožnici le ena - katera, za zdaj ni znano.

Omenimo, da Janković prejšnji mesec vsebine obtožnice ni hotel komentirati, dejal nam je le, da je prepričan, da bo na sodišču dokazal svojo nedolžnost. Jankovićev odvetnik Janez Koščak iz odvetniške pisarne Čeferin pa meni, da "gre za še enega v vrsti sodnih postopkov, ki nimajo podlage".

V nakup privolil po Jankovićevem posredovanju

Osvežimo še, kaj naj bi omenjeni storili narobe.

Portal Podcrto.si je podrobneje poročal o vsebini ovadbe, ki pravi, da:

je direktor Energetike Ljubljana Hrvoje Drašković 17. maja 2010 z Grepom podpisal pogodbo za postavitev centralnega hladilnega sistema v Stožicah, ki je določala, da bo Energetika za prostor za strojnico od občine in Grepa dobila brezplačno služnost;

je dva dni kasneje Drašković o podpisu obvestil Jankovića, isti dan pa Grepu in v vednost Jankoviću poslal elektronsko sporočilo, v katerem je med drugim zapisal: "Župan me je prosil, da vam pomagam, čeprav sem Urošu (najverjetneje Ogrinu, direktorju Grepa, op. a.) že rekel, da ne morem in ne bom kupil prostora." V nadaljevanju pa je zapisal: "Nakup prostorov: dajmo se dogovorit!"

Kriminalisti na podlagi tega dopisovanja sklepajo, da Energetika od Grepa sprva ni želela kupiti prostora za centralno hladilno strojnico, a je to vseeno storila po posredovanju Jankovića.

Pri tem naj bi bila cena - Energetika je plačala tri milijone evrov - precej višja od tržne (po oceni kriminalistov od 300 do 600 tisoč evrov). Pomembno pa je še, da ob nakupu prostor naj ne bi bil v lasti Grepa, ampak je imel ta le stavbno pravico, ki mu jo je dala občina (to je vodil Janković). Na prostor naj bi bile vpisane tudi hipoteke bank, ki so financirale Stožice.

Sodišče je junija 2016 potrdilo zahtevo za preiskavo, maja 2017 je bil Janković zaslišan pred sodiščem (v sklopu sodne preiskave), tožilstvo pa zdaj, dve leti kasneje, vlaga obtožnico. Ali so navedbe v ovadbi prestale tudi sodno preiskavo in bo obtožnica vsebovala enake očitke, še ni znano.

Maja 2010, ko so občina, Energetika in Grep sklepali posel, je potekala gradnja javnega dela stadiona Stožice. Foto: Klemen Korenjak

Zakaj je Grep potreboval denar?

Maja 2010, ko so občina, Energetika in Grep sklepali posel, je potekala gradnja javnega dela stadiona Stožice. Takrat je bilo že jasno, da bo gradnja stala občutno več od vrednosti, navedene v pogodbi z Grepom iz marca 2008 (81 milijonov evrov). Kljub Jankovićevim obljubam, da ljubljanska občina ne bo dala niti evra za gradnjo Stožic, je že pogodba vsebovala določilo, da morebitne dvige cene projekta nad pogodbeno krije občina.

Najprej je v začetku leta 2009 srbska Delta odstopila od dogovora, da prevzame zasebni, še danes nedokončani trgovski del objekta, od katerega bi Grep dobil denar za gradnjo. Junija istega leta pa je nato v javnost prišla novica, da se je javni del projekta podražil na 89,5 milijona evrov.

Posledično je Grep vse težje dobival denar pri bankah, ki so financirale javni del Stožic. Z Jankovićevim posredovanjem in plačanimi tremi milijoni evrov naj bi torej Energetika Ljubljana "pomagala" gradbincu do lastnega vložka, ki je bil pogoj za črpanje bančnih posojil. Dodajmo, da je končna cena javnega dela Stožic po oceni občine znašala 114 milijonov evrov.

Trgovski del Stožic tudi devet let po uradnem odprtju javnega dela (to se je zgodilo 10. avgusta 2010 s tekmo med košarkarskima reprezentancama Slovenije in Španije) ni dokončan. Trenutni lastnik je podjetje Rastoder. Fotografija je nastala septembra 2016. Foto: Klemen Korenjak