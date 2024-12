Obtožena v aferi žilne opornice krivdo zanikata

Obtoženi je po besedah tožilca v okviru nabave žilnih opornic sodeloval kot strokovnjak in član razpisne komisije ter je dosegel, da je UKC Ljubljana naročal predvsem dva tipa žilnih opornic in je zato od dobavitelja prejel denarno nagrado v višini 21.700 evrov.

Znesek je bil razdeljen na več manjših delov, bila so posamična plačila od tisoč do 3.200 evrov, ki so bila izvršena v obdobju od julija 2012 do februarja 2015. Za kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril, ki ga tožilstvo očita Buncu, kazenski pregon zastara v desetih letih od trenutka, ko je bilo storjeno kaznivo dejanje. Zadnji dogodek, ki ga še vključuje obtožnica, se nanaša na februar 2015. Ob upoštevanju epidemije covid-19 bo kazenski pregon v zadevi zastaral aprila 2025.

Oba zagovarjala proktorstvo

Bunc je v zagovoru danes zanikal storitev kaznivega dejanja nezakonitega prejemanja daril. Poudaril je, da je njegov namen kvalitetna obravnava bolnikov, njegov cilj pa je uporabiti pripomočke, ki mu to omogočajo. Prepričan je, da so očitki iz obtožnice v celoti neutemeljeni. Zatrdil je, da pri plačilih ni šlo za darila, ampak za plačilo proktorskih predavanj in storitev.

Košutar Gašparić je prav tako v celoti zanikala storitev kaznivega dejanja dajanja daril. Pojasnila je, da Bunc nikoli ni zahteval daril, skrbel pa je za proktorstvo in izobraževanje zdravstvenega osebja pred uporabo novih medicinskih pripomočkov. Prepričana je, da je obtožnica polna napačnih trditev o kakovosti uporabljenih žilnih opornic. Dodala je, da je obramba tekom preiskave predlagala sodnega izvedenca, ki bi lahko argumentiral njihovo kakovost, vendar s predlogom niso uspeli. Predsednika senata Srečka Škerbca je prosila, da kazenski postopek ustavi.

Tožilec Luka Moljk je predlagal, da sodišče nekaj prič v prihodnje neposredno zasliši, za nekaj prič pa je predlagalo branje izjav. Obramba medtem predlaga neposredno zaslišanje vseh prič, ki so bile zaslišane v fazi preiskave.

Predsednik senata je za naslednjo obravnavo določil 9. januar 2025. Takrat bo med drugim zaslišana tudi nekdanja vodja parlamentarne preiskovalne komisije, poslanka SDS Jelka Godec, saj je bila Košutar Gašparić pred preiskovalno komisijo v državnem zboru zaslišana dvakrat.