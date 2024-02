Afera žilne opornice: sodnik izločil del dokazov

Irmi Košutar Gašparić tožilstvo očita nedovoljeno dajanje daril, Matjažu Buncu pa, da je kot zdravnik v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana sprejel nedovoljeno darilo kot protiuslugo za pridobitev in ohranitev posla. Obtoženi je po besedah tožilca v okviru nabave žilnih opornic sodeloval kot strokovnjak in član razpisne komisije ter je dosegel, da je UKC Ljubljana naročal predvsem dva tipa žilnih opornic in je zato od dobavitelja prejel denarno nagrado v višini 21.700 evrov. Oba obtožena krivde nista priznala. Foto: STA