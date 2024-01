Objestna vožnja, več nesreč, ranjen policist in zastoj na ljubljanski obvoznici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voznik – za nameček tudi brez izpita – je danes na zahodni ljubljanski obvoznici povzročil nemalo nevšečnosti, poroča novičarski portal N1. Potem ko sta ga zaradi objestne vožnje poskušala policista, ki sta na severni obvoznici nadzirala promet, ustaviti, jima je voznik poskušal za vsako ceno uiti. Pri tem je povzročil več prometnih nesreč, storil pa je tudi več prekrškov, med drugim je vozil po odstavnem pasu, prek polne črte in tudi nepravilno prehiteval.

Nesreča je za dobro uro ohromila že tako zgoščen promet na obvoznici v času popoldanske prometne konice in povečanega tranzita ob koncu božično-novoletnih praznikov. Prometni pasovi in gneča v smeri proti Kopru so se sprostili šele okoli 17. ure.

N1 poroča, da je voznik v begu pred policistoma s pospeškom zavil na Celovško cesto, kjer je trčil v osebno vozilo. V njem je bila voznica, ki jo je lažje poškodoval.

Vožnjo je nadaljeval in znova zavil proti obvoznici, kjer je pri priključku Brdo zavil v smeri proti Kopru. Tam je trčil v službeno vozilo policije in obstal na prehitevalnem pasu. V nesreči sta bila lažje poškodovana oba policista.

Policisti so ugotovili, da je objestnež vozil brez vozniškega dovoljenja. Poleg tega, da so mu zasegli vozilo, zbirajo informacije v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Z ugotovitvami bodo seznanili državno tožilstvo.