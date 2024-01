Slovenski državljan je v Zagrebu v ponedeljek zvečer povzročil prometno nesrečo, ko je odvzel prednost tramvaju in voznika prisilil v nenadno zaviranje, je v torek sporočila zagrebška policija. V nesreči se je huje poškodovala 72-letna potnica tramvaja. Proti 25-letnemu Slovencu bodo vložili kazensko ovadbo, grozi pa mu do tri leta zaporne kazni.

Nesreča se je po navedbah hrvaške policije zgodila v ponedeljek okoli 19. ure, ko je 25-letni Slovenec v središču Zagreba z osebnim avtomobilom zapeljal čez neprekinjeno črto na cesti in nato nadaljeval vožnjo čez tramvajsko progo.

Voznika tramvaja je prisilil v nenadno zaviranje

Ker ni odstopil prednosti tramvaju, čeprav bi to moral storiti, je voznika tramvaja prisilil v nenadno zaviranje. To je povzročilo padec 72-letnice, ki se je pri tem huje poškodovala.

Iz zagrebške policijske uprave so sporočili, da bodo proti 25-letnemu Slovencu vložili kazensko ovadbo zaradi povzročitve neposredne nevarnosti za udeležence v prometu iz malomarnosti oz. povzročitve hude telesne poškodbe zaradi kršitve prometnih predpisov. Za to kaznivo dejanje je po hrvaški zakonodaji zagrožena kazen do treh let zapora.