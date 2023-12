Znan je vzrok za hudo januarsko letalsko nesrečo v Nepalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz končnega poročila državne preiskovalne komisije, ki so ga v četrtek predložili ministrstvu za turizem, je razvidno, da je bila v pilotski kabini potegnjena napačna ročica. Pilota sta s tem nehote izklopila oba motorja.

Iz končnega poročila državne preiskovalne komisije, ki so ga v četrtek predložili ministrstvu za turizem, je razvidno, da je bila v pilotski kabini potegnjena napačna ročica. Pilota sta s tem nehote izklopila oba motorja. Foto: Reuters

Letalo družbe Yeti Airlines je strmoglavilo 15. januarja, ko je bilo na poti iz prestolnice Katmandu v Pokharo. Strmoglavilo je v soteski tik pred pristankom, ob tem pa tudi zagorelo. V nesreči je umrlo vseh 72 ljudi na krovu.

Iz končnega poročila državne preiskovalne komisije, ki so ga v četrtek predložili ministrstvu za turizem, je razvidno, da je bila v pilotski kabini potegnjena napačna ročica. Pilota sta s tem nehote izklopila oba motorja.

Letalske nesreče v Nepalu dokaj pogoste

"S tehničnega vidika je bilo letalo v redu, vendar se zdi, da se je letalo zaradi človeške napake ustavilo in strmoglavilo," je pojasnil predstavnik preiskovalne komisije. Tudi videoposnetki, ki so zakrožili na družbenih omrežjih po nesreči, so prikazovali, kako se je letalo nenadoma nagnilo v levo, ko se je bližalo letališču.

Nesreči sta botrovala tudi preobremenjenost pilotov in njuno pomanjkljivo usposabljanje, še piše v poročilu komisije.

Letalske nesreče so v Nepalu dokaj pogoste, med drugim zaradi oddaljenih pristajalnih stez in nenadnih vremenskih sprememb. Letalska družba Yeti Airlines je zaradi varnostnih pomislekov na črnem seznamu EU, tako kot več drugih nepalskih letalskih prevoznikov.

