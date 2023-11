Katastrofa v Nepalu, umrlo več kot 130 ljudi

V Nepalu so potresi pogosti. Leta 2015 je potres z magnitudo 7,8 stresel območje okoli prestolnice Katmandu, v katerem je umrlo približno 9000 ljudi, milijoni pa so ostali brez domov.

V Nepalu so potresi pogosti. Leta 2015 je potres z magnitudo 7,8 stresel območje okoli prestolnice Katmandu, v katerem je umrlo približno 9000 ljudi, milijoni pa so ostali brez domov. Foto: Reuters

Po podatkih ameriškega geološkega zavoda USGS so potres z magnitudo 5,6 izmerili na globini 18 kilometrov. Epicenter je bil 42 kilometrov južno od mesta Jumla blizu meje s Kitajsko.

Po meritvah nepalskega centra za spremljanje potresov (NEMRC) je imel potres magnitudo 6,4 in je območje prizadel ob 23.47 po lokalnem času, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Čutili so ga tudi na severu sosednje Indije.

BREAKING 🇳🇵: M. 5.6 Earthquake Hits #Nepal Killing 128 People#Nepal earthquake kills at least 128 toll could rise, officials say pic.twitter.com/rWVdgXT9gA — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) November 4, 2023

"92 ljudi je umrlo v Jajarkotu in 40 v Rukumu," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik nepalskega notranjega ministrstva.

Oblasti se bojijo, da bo žrtev veliko več, saj je pod ruševinami hiš še vedno veliko ljudi. Po potresu so številna mesta odrezana od sveta, saj so plazovi zemlje in kamenja zasuli dovozne ceste, zato so območja za reševalne ekipe težko ali pa nedostopna.