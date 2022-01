Obeta se nam deževno vreme

Danes in jutri lahko še pričakujemo dokaj jasno vreme, v torek bo oblačno, v sredo pa bodo padavine zajele vso državo. Meja sneženja se bo pričela spuščati. Najnižje jutranje temperature bodo do - 3 stopinje Celzija, najvišje dnevne do 14 stopinj Celzija.

Danes bo pretežno jasno, po nižinah in ob morju bo predvsem zjutraj in dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 7 stopinj Celzija, sporočajo meteorologi agencije za okolje RS.

Jutri bo na severu in vzhodu še delno jasno. Drugod se bo postopno pooblačilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj Celzija, na severu do -3 stopinje Celzija, najvišje dnevne od 7 do 13 stopinj Celzija.

Padavine bodo zajele vso državo

V torek bo oblačno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo, meja sneženja se bo popoldne pričela spuščati. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.