Tako kot so zahtevali že septembra, se delavci Cimosa s stavko še vedno borijo za takojšen preklic odpovedi podjetniške pogodbe, za sklenitev dogovora, da se najnižja osnovna plača izenači z višino minimalne plače do konca leta 2024, in za sorazmerni dvig ostalih osnovnih plač, pri čemer se je treba o tem, kdaj se bodo plače povečale, dogovoriti najpozneje do konca prvega četrtletja prihodnje leto. Ob tem zahtevajo tudi, da delodajalec, nemški finančni sklad Mutares, delavcem predstavi jasno vizijo podjetja za naprej.

Od septembrske opozorilne stavke se namreč ni spremenilo nič, je za STA povedal predsednik sindikata SKEI za Kraško-notranjsko in Obalo Aleš Hoge, zato so se tudi odločili za današnjo stavko. Dodal je, da je delodajalec sicer napovedal sestanek za 5. november, a je nato, ko je za stavko izvedel, tega odpovedal. V sindikatu ocenjujejo, da gre za nesmiseln korak, saj bi bilo v primeru uspešnega dogovora na sestanku dovolj časa, da se stavko odpove.

Prihodnost podjetja zavita v meglo

Kot eno izmed glavnih težav delavci vidijo tudi v tem, da ne vedo, kaj se s Cimosom dogaja in kakšna bo njegova prihodnost. Ob tem se je Hoge odzval tudi na govorice o tem, da naj bi bili tovarni v Senožečah in Vuzenici prodani. Prvi je napovedal temno prihodnost, saj naj bi bila ta res prodana do septembra 2025, a je ob tem opozoril, da delodajalec vseh delavcev ob tem ne more kar odpustiti. "Potreben je program presežnih delavcev in s tem sodelovanje s sindikatom in svetom delavcev," je pojasnil.

Glede Vuzenice pa naj bi po Hogejevih besedah izvršni direktor dejal, da jim je ta tovarna prioriteta, a ob tem v sindikatu opozarjajo, da zgolj besedam ne verjamejo, zato želijo, da se tudi to jasno zapiše in ob tem predstavi vizijo podjetja za prihodnja leta.

Razprodaja?

Po pisanju časnika Dnevnik naj bi namreč podobna usoda kot obrat v Senožečah čakala tudi nepremičnino in tovarno v Vuzenici, poleg tega pa naj bi bila prodana tudi nepremičnina, ki se nahaja v koprski Semedeli.

Po informacijah časnika naj bi sicer Cimos proizvodnjo iz Senožeč preselil v bosansko-hercegovski Gradačac, kjer ima tovarno, livarsko proizvodnjo v Vuzenici pa naj bi prav tako preselil, in sicer v srbsko Kikindo, kjer v okviru hčerinskega podjetja obvladuje veliko livarno.

Za pojasnila je STA prosila tudi odgovorne na Cimosu, odgovore še čaka.