V koprskem Cimosu, ki je v lasti nemškega finančnega sklada Mutares, se stavka zaostruje. Po dveurni septembrski opozorilni stavki v obratih v Vuzenici in Senožečah, ki je bila posledica neuspešnih pogajanj o zvišanju plač v zadnjih mesecih, se bo v četrtek odvila celodnevna stavka.

Kakšne so zahteve delavcev?

Kot je za Dnevnik pojasnil predsednik Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) za Kraško-Notranjsko in Obalo Aleš Hoge, delavci od vodstva Cimosa terjajo takojšen preklic odpovedane podjetniške pogodbe, sklenitev dogovora, da se najnižja osnovna plača izenači z višino minimalne plače do konca leta 2024, sorazmerni dvig ostalih osnovnih plač, pri čemer se je treba o tem, kdaj se bodo plače povečale, dogovoriti najkasneje do konca prvega četrtletja prihodnje leto. Od okoli 500 delavcev, kolikor jih skupina Cimos še zaposluje v Sloveniji, nižjo plačo od minimalne oziroma dodatek do minimalne plače prejema skoraj polovica.

Poleg tega zaposleni zahtevajo, da mora biti prisotnost na stavki plačana in da se delodajalec zaveže, da bo v sodelovanju s svetom delavcev izvedel zbore delavcev, na katerih bo zaposlenim predstavil vizijo družbe za leto 2025, je dodal Hoge. Po neuradnih podatkih časnika je vodstvo Cimosa sindikat že seznanilo, da delavcem ne bodo plačali nadomestila plače v času stavke, takšno odločitev pa utemeljilo s tem, da stavkovne zahteve ne vključujejo težjih kršitev pravic delavcev.

Proizvodnjo iz Senožeč bodo preselili v Gradačec, proizvodnjo iz Vuzenice pa v Kikindo

Po informacijah Dnevnika bo Cimos proizvodnjo iz Senožeč preselil v Gradačec, kjer ima tovarno, livarsko proizvodnjo v Vuzenici pa v Kikindo, kjer v okviru hčerinskega podjetja obvladuje ogromno livarno. Nepremičnina v Senožečah s pripadajočo tovarno bo prodana, pri čemer skupna vrednost znaša okoli pet milijonov evrov. Enako to velja za nepremičnino in tovarno v Vuzenici, poleg tega pa bo prodana tudi nepremičnina, ki se nahaja v koprski Semedeli. Na teh nepremičninah imajo banke upnice in Slovenski državni holding vknjižene hipoteke. Zastavne pravice imajo finančni upniki vknjižene tudi na proizvodni opremi, ki naj bi bila preseljena v Gradačac oziroma Kikindo.