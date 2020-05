O nabavah zaščitne opreme najbrž le ena preiskovalna komisija

Koalicija in opozicija sta namreč v DZ vložili vsaka svojo zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi se ukvarjala z nabavo in naročanjem zaščitne in druge opreme, potrebne v epidemiji, pri čemer koalicijo zanima tudi stanje in nabave zalog v času prejšnje vlade, od 1. februarja, piše STA.

Na isto temo ne more biti dveh preiskovalnih komisij

Horvat je v izjavi za medije po seji poslanske skupine potrdil, da je mnenje zakonodajno-pravne službe takšno, kot ga je pričakoval, in sicer da na isto temo ne more biti dveh preiskovalnih komisij. "Upam, da se bomo vsi skupaj dogovorili, da vzpostavimo eno preiskovalno komisijo z dobro vsebino, z dovolj širokim časovnim intervalom preiskave," je povedal. Kot je dodal, pa ima v vsakem primeru opozicija v tej komisiji večino.

Da je smiselno teme obeh preiskovalnih komisij združiti in se preiskuje tako delo prejšnje kot te vlade, je menila tudi vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper. "Če je tudi v prejšnji vladi kdo zlorabil epidemijo za bogatenje, prej omenjeno vojno dobičkarstvo, potem mora tudi on odgovarjati," je povedala. Sicer pa meni, da bi bilo pri preiskovalni komisiji, ki jo je predlagala koalicija, najbolj nenavadno prav to, da bi preiskovali sami sebe.

Predstavniki poslanskih skupin so po današnjih internih sestankih komentirali tudi poziv računskega sodišča, ki je na vlado ter ministrstvi za obrambo in gospodarstvo že poslalo številna vprašanja, poroča STA.

"Želijo dejstva in dejstva bodo dobili"

V koaliciji so med drugim menili, da to pomeni, da računsko sodišče pač resno jemlje svoj posel. Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je ob tem spomnil, da je vlada sama povabila računsko sodišče, naj razišče posle z zaščitno opremo. Kot je dejal, verjame, da bo ministrstvo za obrambo odgovorilo v roku in korektno. "Vesel sem, da je veliko vprašanj. Bo zato poročilo toliko bolj kredibilno," je dodal Horvat.

"Tudi oni želijo dejstva in dejstva bodo dobili," je povedala vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga. Če so se na računskem sodišču odločili, da imajo veliko vprašanj, je treba po besedah vodje poslanske skupine DeSUS Franca Jurše nanje ustrezno odgovoriti. Če bi odkrilo kakšne nepravilnosti, pa bi bilo treba odgovorne posameznike poklicati pred pristojne organe, je dodal.

Da pri izbiri ponudnikov ni bilo jasne metodologije, je v izjavi za medije danes med drugim ponovno ocenil poslanec LMŠ Nik Prebil. Po mnenju poslanca SD Predraga Bakovića pa bi tudi številna vprašanja lahko pomenila, da so bile pri nabavah težave in da se pojavljajo sumi o nečednih poslih. "Namesto da bi dobivali odgovore, dobivamo vsi skupaj čedalje več vprašanj," je pripomnil.

Na računskem sodišču postopkov ne komentirajo. Za STA so spomnili le, da so 4. maja sprejeli sklep o izvedbi revizije nabav opreme in navedli, da so se dela lotili resno. Predvidevajo, da bo delo trajalo okoli dva meseca. Portal 24ur.com je sicer poročal, da je računsko sodišče ministrstvu za obrambo dalo čas za odgovore do petka, še navaja STA.